港聞

港聞二

曾鈺成智庫 倡准公僕個人身分遊行

【明報專訊】公務員事務局上月發通告，要求各部門今年7月1日起新入職的公務員都須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。就何謂違誓，政府未有明確訂明，由前立法會主席曾鈺成任召集人的智庫「香港願景計劃」提出，政府可容許公務員以個人身分參與合法遊行及集會，但不能有支持港獨成分，否則屬違誓；又稱若以公務員身分參與集會，雖不違誓，但有損政治中立形象，有可能屬「違反紀律」。

指違誓門檻應高 促雙普選不算

研究報告認為，公務員不應輕易被視為違誓，相關定義應有很高的門檻，只限於對抗一國兩制的言論和行為，如支持港獨或自決公投、要求修改基本法以達港獨目的等。香港願景計劃高級研究員林緻茵認為，除了基本法第1條、第12條及第159條（4）為擁護基本法的根本性條款外，公務員可就修訂其餘基本法條文有意見，而不被視為違誓，因基本法有修改機制。她說，要求政府落實雙普選不應是違誓行為。

倘公僕身分遊行 或「違反紀律」

林續稱，公務員應能參與遊行集會反對政府政策，但集會內容若是要推翻特區政府則屬違誓。她說，公務員應保持政治中立，不宜公開以公務員身分參與集會，否則有可能屬「違反紀律」，但不屬違誓，公務員工會亦只能就僱傭問題發表意見。

即使是表達支持政府政策，林認為在工作範圍以外高調支持政府，亦應先獲上司許可，否則或影響政府方針或政策變動的空間。報告亦建議政府參考英美做法，制訂公務員網絡上政治言行的指引。

公務員事務局長聶德權日前稱，今年7月1日至10月12日期間入職並須簽署宣誓聲明的公務員有2600多名，暫未有公務員因不簽署有關聲明而被終止聘任。

相關字詞﹕公務員宣誓 宣誓

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