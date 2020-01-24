港聞

港聞二

指妻曾索一半人工 逼簽600萬支票「還款」

【明報專訊】張祺忠出庭自辯期間，辯方曾展示他與妻子、死者陳慧文歷年投資物業的紀錄，當中包括多個位於半山的單位，部分物業仍在銀行承造按揭。張祺忠形容，家庭財政狀况良好，但現金流只有50萬元。他又稱，妻子曾聲言張祺忠的一半月薪需歸她，案發前曾要求他簽發3張400萬至670萬元的支票。

多物業正按揭 現金流50萬

據辯方庭上展示的紀錄，被告與死者陳慧文於1994至2012年共買入5個物業及一個車位。相關物業分別位處西半山的慧豪閣、信怡閣、嘉華大廈、皇后大道西的景賜大廈，以及牛池灣的峻弦。除了慧豪閣外，其他物業仍在不同銀行承造按揭。

被告形容家中財政狀况良好，但現金流只有50萬元，「唔係好有錢嗰種……資產上囉」。而礙於雙倍印花稅及銀行壓力測試等考慮，妻子於案發的2018年沒再購入物業的打算。

紀錄同時顯示，被告與妻子持有12個銀行戶口，當中包括個人、聯名和按揭戶口。被告供稱，妻子另在數間證券行開設股票戶口，她對自己的投資表現感自豪，亦不時與家人談及。

被告又稱，他當時月薪約10萬元，案發前半年即2018年2月妻子聲言被告欠她600萬元，又稱被告需將一半月薪歸她，要求他簽發600萬元的支票，「揸住張支票，證明我欠咗佢」。

沒帶支票簿 妻怒促寫借據

同年5月31日，妻子再要求被告簽發670萬元的支票。但由於被告沒帶支票簿，妻子遂感到生氣，要求被告即場寫借據，當中寫明被告若不還款，欠款將增至770萬元。

案發前兩天，即8月15日，被告再應妻子要求簽發400萬元的支票。被告表示，他認為妻子知悉支票根本不能順利結算，但直至妻子去世後，他才知悉對方曾向銀行存入400萬元的支票。

相關字詞﹕物業投資 自辯 謀殺案 張祺忠 機械工程系 港大 副教授涉殺妻

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