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廁板橙汁掀爭執 張祺忠稱盛怒勒妻 昔遭惡言相向從未動手 事後無地自容

【明報專訊】港大副教授張祺忠（圖）涉殺妻一案，張昨於高院繼續自辯稱，過往妻子雖不時惡言相向，甚至斥他「廢」、「食屎」，雙方亦未曾動手。案發前兒子因不滿母親將他家中廁板一度與放租物業對調，弄髒家中廁所泄憤，導致女兒於案發前一晚與妻子爭吵，離家出走。已對妻子感憤怒的張，臨睡前又因妻子嫌女兒購入的橙汁味道不同，再發生一輪指罵，張更被踢下牀，他盛怒下用電線箍向妻子。當發現妻子軟攤在牀上，張「覺得好無地自容，因為整死咗人，好大件事」。

被告張祺忠（56歲）早前否認約於2018年8月17日在港大宿舍偉倫堂謀殺妻子陳慧文（洋名Tina，終年53歲），但承認誤殺罪，不被控方接納。

屢被粗言訓斥 「靠你揸兜都得」

被告自辯稱自己一向「易忟」，情况於2018年更甚，形容夫妻過往不時就被告工作量過多、不求升職等爭吵，妻子會斥他「廢」、「靠你揸兜都得」、「食屎啦你」、「你仆街啦」等，形容自己感受辱，曾「嬲到手震」，甚至將電話拋出窗外。

他又透露，2018年4月出現細菌入血，需留醫兩周，出院後需繼續服食抗生素。港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾告訴他，該次感染的死亡率達10%。

放租物業家用廁板對調

兒動怒搗亂家人廁所

他憶述，案發前數年，妻子曾有感放租物業的廁所馬桶與廁板顏色不同，着被告與兒子Scot家中廁所廁板對調。2018年8月，妻子再着被告將兩個廁板歸回原位，觸怒兒子，「畀人用過晒嘅廁板，擺喺度畀佢用」。Scot遂在妻子和女兒的廁所搗亂，包括用膠紙封起馬桶，以及將巧克力醬塗在馬桶，廁所其後一直無人清理。

張續說，案發前一晚約10時，女兒Nancy回家後斥有人弄亂房間，同時要求死者清理廁所，惟死者認為「唔關佢事」，然後入房關門，女兒用晾衣架撞向妻子的房門、擲物等，更於當晚離開單位。被告在兩人爭吵期間，一度外出開會，回家後得悉女兒離家，當時感憤怒，「嬲Tina搞到Nancy咁夜出街」。

嬲妻鬧走女兒 遭腳推下牀

被告續稱，夫婦臨睡前，妻子透過電話批評家中橙汁變味，要求女兒退款，被告再次感憤怒，斥妻子「係咪想鬧到佢以後唔返嚟」，妻子則反駁「見個女打我，做咩唔制止佢，點做老竇」、「你咁叻啲嘢你做晒，屋企啲嘢我唔理，我走啦」。後來妻又稱「無我，你邊有咁多間屋」，更用腳將他推下牀。

原找拖鞋走 摸到電線變勒妻

被告形容，結婚30年以來從沒向對方動手，他當時原打算在牀底找出拖鞋後便離開睡房，惟「摸到條電線」。他一邊想「咁多嘢講吖嗱」，一邊返回牀上，但又遭妻子斥「叫你走呀，返上嚟做乜呀」，他隨即感憤怒，用電線從後箍向妻子，並忘記後來發生何事。

當他恢復記憶後，發現妻子軟攤在牀上，頸上的電線亦已打結，當時感到驚慌，亦不想他人發現，「覺得好無地自容，因為整死咗人，好大件事」，遂將妻子藏於行李篋。被告自辯未完，下周一再續。

【案件編號：HCCC 292/19】

相關字詞﹕高等法院 謀殺案 張祺忠 機械工程系 香港大學 副教授涉殺妻

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