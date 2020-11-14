年逾30 為移民報讀課程 擬出走加國港人：不想女兒變「小粉紅」

反修例睹警暴審訊不公 不信有一國兩制

蕭太與丈夫育有3歲女兒，她說移民主要是為了下一代。她說自去年反修例運動後，眼見警暴、不公平審訊等，已不相信有一國兩制，一方面擔心人身安全，另一方面眼見政府整頓教育界，「我不想我小朋友被培育成『小粉紅』」。她去年底起為移民做蒐集資料，最終選擇移民加國，因為她認為加拿大是移民國，對新移民應較為包容，並計劃明年3月起行。

夫婦現月入10萬 有心理準備「咩工都做」

現時約有300萬元積蓄，蕭太在港從事廣告業，丈夫做物流業，家庭月入約10萬元，已預期移民到加拿大後月入會大打折扣，並有心理準備放下身段「有咩工都做」。她慶幸自己打了10幾年工，有一定經濟基礎，但部分青年想移民亦沒有本錢，所以今次加國新措施對他們是好消息，縱然她未必可受惠，但仍感欣喜。

（港區國安法）