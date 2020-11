加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留

加拿大政府於當地時間周四公布多項吸引港人移民當地的措施,首項措施是為最近5年內畢業於加拿大或海外專上教育機構的香港青年,提供不需要指定僱主、有效期3年的工作簽證(open work permit),如獲批准,他們的配偶或伴侶以及子女也可申請一同前往加國。第二項措施是針對在當地有最少一年工作經驗的前香港居民,只要語言和教育程度等達標,或者在加拿大專上教育機構畢業的香港青年,可直接申請永久居留,有關措施將於明年落實。

違國安法不會取消移民資格

加拿大政府稱今年香港居民就加拿大學生簽證申請的數目增加,加拿大移民、難民及公民部將加快處理有關申請,而對於現居加拿大的香港居民,暫時免收其申請延長居留的費用。加拿大當局表明,鑑於香港情况惡化,因此在難民措施方面,在「遣返前風險評估」中獲「負面結果」的港人,可豁免不用等待一年便可再次申請。

加拿大移民部長門迪奇諾(Marco Mendicino)表示,希望收留想逃避鎮壓、「最好和最聰明」(the best and the brightest)的港人,而加拿大支持和平抗議、言論和集會自由,故參加和平抗議在加國不被視為犯罪,強調不會有人因被控觸犯《港區國安法》而遭取消移民申請資格。

學者促港府檢討對青年態度 留人才緩老化

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝形容,加拿大今次針對香港青年的移民措施「毒辣」,而外國頻頻出招吸納香港青年,反觀港府忽略本地青年感受,「與政府意見不同的青年,感覺不被政府歡迎,更有人話要放棄青年」。他又表示,舉家移民的人一般有一定技術或資金,他們一走,將致香港「人財兩失」,令社會整體水平下降。

葉兆輝又說,加拿大受惠於大量移民,縱使出生率不高,但其撫養率及人口老化不算嚴峻,對比本港原本已面對人口老化的挑戰,若大量青年移民離開,將令本地撫養率進一步惡化,並令原有的人口老化更嚴重,因此促請政府檢討對青年的態度,設法減低人才流失、挽留青年及吸引外地人才。

移民顧問:門檻大降 昨查詢升兩成

環凱移民顧問有限公司移民項目經理詹少玲稱,以往申請加拿大工作簽證,需先獲當地僱主聘請並辦妥手續,而到加拿大修畢專上教育課程後,只可居留加國1至3年,修讀科目要達到個別省份要求,再經審批,即使在當地工作滿一年,亦未必申請到永久居留,因此今次新措施大大降低了移民門檻,有一定吸引力,縱使未有申請詳情,昨日接獲有關移民加拿大的查詢已較往常升一兩成。

明報記者

(港區國安法)