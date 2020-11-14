加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留

加拿大政府於當地時間周四公布多項吸引港人移民當地的措施，首項措施是為最近5年內畢業於加拿大或海外專上教育機構的香港青年，提供不需要指定僱主、有效期3年的工作簽證（open work permit），如獲批准，他們的配偶或伴侶以及子女也可申請一同前往加國。第二項措施是針對在當地有最少一年工作經驗的前香港居民，只要語言和教育程度等達標，或者在加拿大專上教育機構畢業的香港青年，可直接申請永久居留，有關措施將於明年落實。

違國安法不會取消移民資格

加拿大政府稱今年香港居民就加拿大學生簽證申請的數目增加，加拿大移民、難民及公民部將加快處理有關申請，而對於現居加拿大的香港居民，暫時免收其申請延長居留的費用。加拿大當局表明，鑑於香港情况惡化，因此在難民措施方面，在「遣返前風險評估」中獲「負面結果」的港人，可豁免不用等待一年便可再次申請。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，希望收留想逃避鎮壓、「最好和最聰明」（the best and the brightest）的港人，而加拿大支持和平抗議、言論和集會自由，故參加和平抗議在加國不被視為犯罪，強調不會有人因被控觸犯《港區國安法》而遭取消移民申請資格。

學者促港府檢討對青年態度 留人才緩老化

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝形容，加拿大今次針對香港青年的移民措施「毒辣」，而外國頻頻出招吸納香港青年，反觀港府忽略本地青年感受，「與政府意見不同的青年，感覺不被政府歡迎，更有人話要放棄青年」。他又表示，舉家移民的人一般有一定技術或資金，他們一走，將致香港「人財兩失」，令社會整體水平下降。

葉兆輝又說，加拿大受惠於大量移民，縱使出生率不高，但其撫養率及人口老化不算嚴峻，對比本港原本已面對人口老化的挑戰，若大量青年移民離開，將令本地撫養率進一步惡化，並令原有的人口老化更嚴重，因此促請政府檢討對青年的態度，設法減低人才流失、挽留青年及吸引外地人才。

移民顧問：門檻大降 昨查詢升兩成

環凱移民顧問有限公司移民項目經理詹少玲稱，以往申請加拿大工作簽證，需先獲當地僱主聘請並辦妥手續，而到加拿大修畢專上教育課程後，只可居留加國1至3年，修讀科目要達到個別省份要求，再經審批，即使在當地工作滿一年，亦未必申請到永久居留，因此今次新措施大大降低了移民門檻，有一定吸引力，縱使未有申請詳情，昨日接獲有關移民加拿大的查詢已較往常升一兩成。

明報記者

（港區國安法）