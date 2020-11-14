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聲援蔡玉玲遊行 上訴後原獲有條件批准 張建宗未豁免限聚 記協取消明遊行

【明報專訊】港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲涉嫌查冊時作出虛假陳述而被檢控，香港記者協會申請明日遊行聲援蔡玉玲，遭警方反對。記協昨日提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會聆訊後批准記協舉辦活動，但條件是須於今日內獲政務司長張建宗在限聚令下的豁免。政務司長辦公室表示現時疫情嚴峻，衛生署不建議舉辦大量群眾聚集活動，就記協提供資料，政府未能確立遊行符合《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G）相關條文。記協對張建宗「拒絕豁免」表示極度失望，無奈取消遊行。

記協提多項防疫措施 限千人拒公眾

政務司長辦公室：未確立符限聚令條件

記協提出遊行只容1000人參加，僅限記協會員、新聞界、大專新聞系師生參加，謝絕公眾參與，記協會檢查記者證或學生證，參加者須先在網上實名登記。為應付防疫需要，記協要求參加者遊行前量體溫、填健康申報表，另會影大合照以便一旦出現確診者可追蹤其密切接觸者。記協表示因時間緊迫，已多次要求政務司長張建宗盡快給予豁免。

政務司長辦公室發言人昨晚回覆稱疫情十分嚴峻，有惡化趨勢，為保障公眾健康，衛生署不建議舉辦任何涉及大量群眾聚集活動，尤其社區持續出現隱形傳播，並稱就記協所提供的資料，政府未能確立遊行符合第599G章相關條文的條件。

記協昨深夜發聲明，對張建宗拒絕給予限聚令下的豁免表示極度失望，呼籲業界切勿進行相關活動。

遊行擬採「實名制」 一度惹業界憂慮

對於記協計劃遊行採「實名制」，有業界及網民擔心名單會被警方取用，亦憂慮先例一開，警方將來會要求其他活動主辦單位實名登記。記協昨發聲明稱，登記表格只供記協內部備存14天，期滿後立即銷毀，除非涉及追蹤密切接觸者的法定理由，有關資料絕不交予任何人。記協強調事先登記安排只為防疫，屬迫不得已，沒有疫情下不宜再採用。

記協副主席陳朗昇稱，遊行目的是促請政府澄清記者可以新聞理由作查冊，並要求撤銷檢控蔡玉玲，捍衛新聞自由，而因防疫要求，拒絕公眾參加。記協原計劃明日在灣仔港灣道公園集合，再遊行至警察總部和特首辦，最後到律政中心，並會向特首辦遞交請願信表達訴求。在不獲政務司長豁免後，記協發聲明呼籲業界勿進行相關活動，否則可能面對法律風險。

民研：69%人信拘蔡玉玲因政治目的

香港民研就警方拘捕蔡玉玲，於本月9至12日收集4755訪問樣本，69%受訪者相信出於政治目的。屬民主派支持者的有96%相信出於政治目的，非民主派支持者亦有44%。

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