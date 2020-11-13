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2020年11月13日星期五
港聞二
上呼吸道感染飈20倍 幼園停課兩周 戴口罩仍爆發 陳肇始：倘沒好轉或延長休課
做足措施仍「防不勝防」 校長料未來需面授網課交替
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6宗源頭不明 一人曾赴300人婚宴 增23確診7周新高 張竹君憂爆第四波
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被問殺妻 張祺忠：係 稱30年婚姻生活開心 辯方：案發時被告患抑鬱
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涉車牌查冊起底 中年漢控8罪准保釋
區議員涉阻差辦公 控方指如搶犯
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【明報專訊】（請看附圖）
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