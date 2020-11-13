環境局稱兩電凍費 有用電費穩定基金

兩電本周二向立法會交代明年費調整幅度，中電每度電淨電價維持121.8仙，港燈維持126.4仙。兩電提交的文件披露調整明年電費理據。中電透過動用電費穩定基金及燃料價格調整條款帳結餘，下調基本電費及燃料費，令明年電費維持不變。

港燈：調撥電費穩定基金2億

港燈向本報表示，明年基本電費雖然需向上調整，但燃料調整費下調可全數抵銷升幅。基本電費上調，除了因為港燈要配合政府環保政策而進行「煤轉氣」發電轉型，亦要加強輸配電系統及安裝智能電表等。另外港燈售電量受疫情打擊和經濟不景影響，持續下跌，增加調整電費壓力。

港燈又表示，已從電費穩定基金調撥2億元（結餘將由2020年底預計的5.3億元減至2021年底預計的3.3億元），及從燃料價格調整條款帳調撥4.2億元（結餘將由2020年年底預計的7.5億元減至2021年年底預計的3.3億元），即共6.2億元以紓緩明年電費的壓力，令2021年電費得以凍結在126.4仙。

至於中電從電費穩定基金調撥約8億元（明年底結餘預計約7.28億元），及從燃料價格調整條款帳調撥約2億元（明年底結餘預計約3500萬元），即共約10億元以紓緩加電費壓力，令2021年電費得以凍結在121.8仙。