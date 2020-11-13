理大叫停學生會圍城放映會 紅隧天橋現光復香港鎖頭砌字 一日拆走

校方指不准辦違法活動

另外，昨凌晨有人用超過500個鎖頭，在理大對開紅隧行人天橋上鐵絲網砌出反修例字句，包括「光復香港」及「SAVE 12」標語，部分鎖頭寫有12名被押內地的港人名字。警方昨晨起到場觀察，至昨下午食環署及路政署派工人到場逐一把鎖頭剪走。

理大學生會臨委昨發聲明，批評學校有意粉飾太平，將腥風血雨的圍城事件抹走，又稱校方削弱學生會權力，收緊學生言論自由；並強烈譴責校方干預學生會事務，配合政府打壓學生，強調理大學生絕不會盲目接受，呼籲毋忘理大圍城事件。

本報查詢活動如何違法

理大未正面回應

校方前日所發的電郵指出，校內處所不准舉辦任何有違反本港法例及校規風險的活動，學生不應牽涉違法活動，促請學生會取消並停止宣傳本身計劃舉行的活動。校方強調，若不遵從要求將收回場地、停代收會費及紀律處分，又稱學生會作為領袖，須負上有關紀律後果。

本報向理大查詢相關活動如何違法，理大未有正面回應。理大表示，大學有責任教導學生遵守校規和法紀，不應參與任何觸犯法例或者校規的活動，包括有損校譽的行為。 理大重申，如有人使用大學提供的地方進行違規或違法的活動，校方有責任阻止，並有權收回相關的地方及按照校規作出追究，違法者更有可能受到法律懲處。

前副會長：紀錄片具學術意義

有份籌備活動的學生會幹事會外務前副會長鄭其浩稱，校方早前稱不應在校園內播放屬三級片的《理大圍城》，但他不認同校方，指紀錄片具新聞及學術意義，校方應容許學術討論。另外，校方稱臨委無權動用學生會費刊登報章頭版，鄭則反駁，稱有關議案已在上屆幹事會任期獲得評議會通過，現由臨委執行，認為校方禁登報是無理。

明報記者

（反修例風暴）