窺淫拍裙底倡最高囚兩年 團體嫌輕

另外，法改會建議將強姦罪重新命名為「未經同意以插入方式進行的性侵犯」，擴大涵蓋至未經同意的肛交及口交，建議最高刑罰與強姦罪的終身監禁看齊（見表）。

張達明：昔控「不誠實用電腦」

亦囚不到兩年

現行法例未有針對窺淫及偷拍裙底的性罪行，過去用以檢控的「不誠實取用電腦」罪去年被終審法院裁定不適用。法改會建議立法補隙，保安局今年7月亦諮詢公眾，當中建議新設窺淫、未經同意拍攝私密處罪，局方建議最高監禁5年，法改會則建議兩年。被問到這兩項新罪行建議最高刑罰與遊蕩罪同為兩年，會否不夠阻嚇力，法改會性罪行檢討小組委員會成員張達明稱，過去以不誠實取用電腦罪提控，罪成刑罰也不到兩年。

諮詢文件指出，小組委員會知悉保安局建議新訂罪行的建議刑罰為5年，與該會建議有別，委員會認為，法改會諮詢包括其他性罪行的建議刑罰，如能整體考慮所收到的所有回應後才就最終建議得出看法，會有所裨益，故繼續諮詢。

保安局稱，今年7至10月諮詢期內收到約200份意見書，大致支持立法。局方正研究及分析意見，並已啟動有關法例草擬工作，稍後會向立法會匯報，目標於本立法年度下半年度向立法會提交條例草案。

另外，法改會針對「性露體」新訂罪行，建議最高監禁5年，較現時《刑事罪行條例》下在公眾地方猥褻行為（暴露身體部分）罪最高囚6個月高。

保安局原倡5年 議員促增刑期

關注婦女性暴力協會表示，法改會諮詢與保安局早前諮詢有重疊，保安局建議窺淫、未經同意拍攝私密處最高監禁5年，但法改會建議兩年，相差甚遠。協會續稱，法改會建議新訂的「性露體」罪亦沒涉及觸碰，而最高監禁5年，認為偷窺、偷拍刑罰需一致地提高以加強阻嚇。民建聯立法會議員葛珮帆亦稱，法改會建議窺淫及未經同意下拍攝裙底的最高刑罰僅兩年，未充分考慮罪行在本港發生的普遍與嚴重程度，建議提高刑罰。