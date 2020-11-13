長者輪公屋平均3.3年 21年來最長

一般申請平均等5.6年 招國偉籲減綠置居

根據房委會資料，至今年9月底一般公屋申請有15.64萬宗，非長者一人申請則有10.36萬宗，即共有26萬宗申請，而一般申請及長者一人申請平均輪候時間分別為5.6年及3.3年，均是1999年以來最高，較今年6月底分別升0.1年及0.3年。

翻查過往數據，1998年長者一人申請平均輪候時間曾達4.5年，至2000年3月底降至3年，及後更曾跌至2004年3月底的0.9年，2011年起持續反彈，18年6月底至去年9月底期間一直維持2.9年，至去年12月底則升至3年，過去兩季一直維持。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉指出，按照目前的房屋政策，長者享有優先分配單位資格，而房委會為長者訂定的目標上樓時間為兩年，但現時長者平均輪候時間卻持續上升，亦超越一般申請的「3年上樓」目標，反映一般申請平均輪候時間更難回到3年或以下水平。他表示，未來公屋供應量難有太大變化，若要遏止平均輪候時間進一步惡化，房委會應考慮調整綠置居比例，把部分單位撥作出租公屋供應，以紓緩公屋輪候冊的壓力。