研資局資助浸大學者 研「花生友」網絡欺凌

旁觀者加入欺凌趨嚴重

社交平台主宰人們接收資訊，張美君發現，近年社交平台上的互動變質，「最初大家在平台上聯繫、分享生活，由於傾向分享自己美好的一面，造成嫉妒、互相比較，令用家生活上滿足感下降」，後來網上公審、激進言論增多，她約2014年開始研究網上欺凌。張說，每宗網上欺凌事件通常包括3類人，包括施害者、受害者、以及「花生友」，即網上圍觀者，她集中研究「花生友」的行為。張指出，從她過去調查研究發現，大部分花生友見到涉網上欺凌的貼文會一笑置之，認為事不關己；小量會利用平台上「舉報」功能；但亦發現花生友加入圍攻有嚴重化的趨勢。

「因為社交平台的演算法造成『回音箱』現象，網民只會一直看到相似的內容，引致與持不同意見的人出現分化。」張美君舉例，如有兩個互相競爭的陣營，例如偶像明星、球隊，網民會將自己代入一個族群，若有人鼓動，可能會為族群做出超越個人道德底線的行為，「因為他不為自己，沒考慮個人，而為一個族群，行為會更激烈」，除了粗口辱罵對方陣營，亦可能散播針對對方陣營的改圖、影片等。

冀向社交平台提供解決方案

張美君近日獲研究資助局選為高級研究學者，獲資助780萬元就「社交媒體上的網絡圍攻」進行為期5年研究。項目將聯同美國天普大學、澳洲昆士蘭大學及中國武漢大學學者一同進行，冀向社交平台提供解決方案及建議，避免問題惡化。

明報記者 林穎茵