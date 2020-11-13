口罩掩飾偷運 下半年破值4500萬大麻

拘26人7未成年學生

1人收數百元代收郵包

海關昨回顧今年下半年重點打擊空運大麻成效。海關署理有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，今年截至11月海關於機場共破獲107宗販運大麻及含大麻產品案件，檢獲逾500公斤約值6800萬元的大麻及含大麻產品，比去年同期升1.2倍，海關事後拘捕22男4女（15至73歲），當中7人是未成年學生。她稱，其中一名被捕中學生為數百元報酬，協助朋友收取含大麻郵包，其父母對事件震驚，母親更痛哭失聲。

藏茶包咖啡粉喇叭

機場科空運貨物資料研究組指揮官袁偉明稱，今年檢獲大麻主要來自北美，當中65宗來自美國、29宗加拿大，另13宗來自南非、英國等國。檢獲大麻產品包括大麻花、草本大麻、大麻精等，當中以大麻花最多，共274公斤，佔檢獲大麻產品54%。袁偉明說，大麻氣味強烈，毒販常以多層真空包裝收藏大麻於各式貨品，再利用電子商貿流行及貨運碎片化的趨勢，發送大量快遞及郵件意圖渾水摸魚，海關利用先進儀器及引入更多搜查犬協助搜查。

袁偉明形容毒販販毒手法層出不窮，會把大麻取替原本包裝內的食品，包括常見的咖啡粉、奶粉、麥片、茶葉等，亦有毒販拆去喇叭、咖啡機、電腦設備等電子產品內部件，再把真空包裝的大麻放入機內重新裝嵌。另毒販亦把毒品夾雜各類物品中，包括衣服、玩具、桌上遊戲、地氈、大型金屬零件等。其中一宗案件涉及一批報稱口罩的郵件，發現口罩盒底部夾雜大麻花，另一宗案件則亦有人把大麻收藏於地氈內，被海關X光機識破。

李艷萍提醒外國糖果、食品等包裝上若寫有THC字樣，即表示含有受本港法例監管的大麻素成分，如市民於海外購入寄回港，即有可能觸犯本港法例。