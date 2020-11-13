法醫：死者頸受壓致死 半分鐘可失知覺

林衛國表示，屍體被發現時，臉部充血、屍身僵硬，體溫與室溫相同，估計已死去約10日，由於屍被藏於行李篋內，屍體未有發現屍蟲。他又發現死者胸部和腹部有擦傷，估計是在死前或死去不久後造成，亦同意傷口可由按壓有關部位，或掙扎下造成。

稱只需5磅至11磅力可致死

林衛國認為，死者因頸部受壓致死，形容頸部受壓致靜脈或動脈阻塞的力度不大，分別只需5磅和11磅。有關情况持續少於30秒已能使人失去意識，假如情况持續3至5分鐘，更可令人死亡。

法醫：入睡後或有礙反應

林又表示，頸部受壓亦可刺激神經系統，引致心跳停頓，但本案沒證據證明有關情况有否發生。

控方問，假如一個人入睡後突然被勒頸，他作出反應的時間會否因而有差異，林回應自己無法作有關計算，但既然一個人在30秒內已能失去知覺，睡眠狀態下突被勒頸可能對反應時間帶來影響。林在盤問下表示，假如一個人的頸動脈被阻塞，他可在10至15秒內，甚至可在3秒內失去意識。