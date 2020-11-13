法醫：死者頸受壓致死 半分鐘可失知覺

【明報專訊】警方於案發後11日在被告張祺忠於港大黃克競樓辦公室發現死者陳慧文屍體藏於木箱內，法醫林衛國於同日、即2018年8月28日為死者初步檢驗，並於兩日後進一步檢屍。他昨在高院供稱，死者因頸部受壓致死，有關情况可引致靜脈或動脈阻塞，持續少於30秒已能使人失去意識。
林衛國表示，屍體被發現時，臉部充血、屍身僵硬，體溫與室溫相同，估計已死去約10日，由於屍被藏於行李篋內，屍體未有發現屍蟲。他又發現死者胸部和腹部有擦傷，估計是在死前或死去不久後造成，亦同意傷口可由按壓有關部位，或掙扎下造成。
稱只需5磅至11磅力可致死
林衛國認為，死者因頸部受壓致死，形容頸部受壓致靜脈或動脈阻塞的力度不大，分別只需5磅和11磅。有關情况持續少於30秒已能使人失去意識，假如情况持續3至5分鐘，更可令人死亡。
法醫：入睡後或有礙反應
林又表示，頸部受壓亦可刺激神經系統，引致心跳停頓，但本案沒證據證明有關情况有否發生。
控方問，假如一個人入睡後突然被勒頸，他作出反應的時間會否因而有差異，林回應自己無法作有關計算，但既然一個人在30秒內已能失去知覺，睡眠狀態下突被勒頸可能對反應時間帶來影響。林在盤問下表示，假如一個人的頸動脈被阻塞，他可在10至15秒內，甚至可在3秒內失去意識。