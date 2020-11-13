被問殺妻 張祺忠：係 稱30年婚姻生活開心 辯方：案發時被告患抑鬱

被告張祺忠（56歲）早前否認一項謀殺妻子陳慧文（終年53歲）的罪名，但承認誤殺罪名，不過不被控方接納。辯方資深大律師夏偉志在辯方開案陳辭表示，被告於前年8月17日凌晨殺死妻子，他事後試圖隱瞞事件，向警方和家人說謊，但籲陪審團思考箇中原因。

稱兩醫生同意被告案發時患抑鬱

辯方形容本案實屬悲劇，被告殺妻非有計劃或預謀，否則他不會正值兒子身處隔壁睡房，姨仔和外甥女亦在客廳的情况下犯案，認為當晚有事發生，令原本一名有體面、專業和受人尊敬的大學教授失控犯案。辯方又表示，兩名精神科專家同意被告犯案時患上抑鬱症，着陪審團思考被告當時的精神是否出現異常，或受刺激而失控犯案。

被告隨即上證人台自辯，並供稱自己1987年在英國求學時，認識在當地生活的死者陳慧文（洋名Tina，終年53歲），兩人翌年在英國結婚，自女兒1歲多時舉家回港定居。現年30歲女兒在英國取得法律學位，目前任職廉政公署，28歲兒子則任職政府牙醫。

自辯稱因管教子女爭執變多

死者常要求站同一陣線

被告形容30年的婚姻生活開心，妻子為人開朗和樂於助人，但夫妻自子女就讀中學開始出現爭執，形容子女變得更有主見，與妻子的爭執變多，妻子亦會要求被告與她站在同一陣線，「即使我唔同意佢嘅觀點，佢都要求我跟佢咁做」。被告又稱，兩名子女到英國升學後，自己會盡量遷就妻子的要求，但當子女返港後，妻子對女兒的就業選擇提出意見，同時將責任放在被告身上，甚至「經常攞番件事出嚟怪責我」。

稱財政透明 公積金結餘貼家中

夫妻每年至少外遊一次

被告表示自己為家中收入來源，他會與妻子以聯名方式購買物業並放租，妻子亦頗有投資心得。夫婦的財政紀錄透明，妻子知悉被告的薪金收入，甚至要求被告將大學公積金結餘紀錄以及銀行按揭供款表格張貼家中。

至於夫婦日常生活，被告稱自己平日午膳前會游泳，事前會詢問妻子是否想到運動館健身，之後二人會一同到數碼港用膳。他們周末早上會到數碼港放狗或看電影，妻子下午會與朋友打羽毛球，其後由張接送。

被告又稱，夫婦一年至少外遊一次，直言「開心過喺香港」。辯方其後展示多張照片，顯示被告與妻子2013至2018年間，曾到巴黎、北海道、馬爾代夫、沖繩和布吉等地旅遊，照片當中有夫婦從道具框探頭留影、被告擁抱妻子，以及與子女共度母親節。被告自辯未完今續。

【案件編號：HCCC 292/19】