保就業新名單 九巴美心獲3.2億

【明報專訊】政府公布「保就業」計劃第二期新一批僱主名單，逾8800名僱主獲發約50億元的工資補貼，在9月至11月的補貼期內，承諾受薪員工人數逾21.3萬。今次公布名單中，九巴獲得工資補貼最多，有3.26億元，其次是美心食品，獲工資補貼近3.22億元；對比第一期計劃的名單，部分銀行在第二期計劃新上榜，包括大新銀行、中信銀行等。
昨日公布的僱主名單涉逾8800名僱主，獲最多補貼的首兩位為九巴和美心食品，分別獲批3.26億元及近3.22億元，承諾受薪僱員人數分別12,590人及13,456人；排第三的是中國海外建築，獲批1億多元，涉及3750名員工。隨後是ISS Facility Services及城巴，分別獲批9047萬元及8265萬元，涉及員工分別為4806人及3352人。
政策創新與統籌辦事處表示，保就業計劃秘書處已完成約93%第二期計劃的僱主申請，餘下約1.1萬份申請；計劃共向約14.3萬名僱主批出第二期工資補貼，涉共413億元，承諾受薪僱員約176萬人。翻查第一期計劃的僱主名單，部分獲批逾億元的公司，仍未出現在第二期計劃名單上，例如在第一期獲批2.68億元的香港電訊、獲批1.65億元的香港飛機工程等。
部分銀行首次申請
多間沒申請第一期計劃的銀行，出現在第二期計劃名單中，如大新銀行獲批6405萬元、中信銀行獲批5704萬元、上海商業銀行獲批4477萬元、招商永隆銀行獲批4472萬元。