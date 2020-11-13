保就業新名單 九巴美心獲3.2億

昨日公布的僱主名單涉逾8800名僱主，獲最多補貼的首兩位為九巴和美心食品，分別獲批3.26億元及近3.22億元，承諾受薪僱員人數分別12,590人及13,456人；排第三的是中國海外建築，獲批1億多元，涉及3750名員工。隨後是ISS Facility Services及城巴，分別獲批9047萬元及8265萬元，涉及員工分別為4806人及3352人。

政策創新與統籌辦事處表示，保就業計劃秘書處已完成約93%第二期計劃的僱主申請，餘下約1.1萬份申請；計劃共向約14.3萬名僱主批出第二期工資補貼，涉共413億元，承諾受薪僱員約176萬人。翻查第一期計劃的僱主名單，部分獲批逾億元的公司，仍未出現在第二期計劃名單上，例如在第一期獲批2.68億元的香港電訊、獲批1.65億元的香港飛機工程等。

部分銀行首次申請

多間沒申請第一期計劃的銀行，出現在第二期計劃名單中，如大新銀行獲批6405萬元、中信銀行獲批5704萬元、上海商業銀行獲批4477萬元、招商永隆銀行獲批4472萬元。

（疫情第三波）