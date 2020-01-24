逾300酒吧入「安心出行」App 180間申請檢測

另外，梁立仁稱，近期業界與食環署增加溝通，有180多間酒吧重新申請參加高風險群組檢測。他又稱早前有專家建議市民在酒吧內戴口罩用飲管飲酒，他見過有客人嘗試，「雖帶來不便，不舒暢，但專家意見唔會有錯，從安全出發點，如果顧客有要求，都會提供（飲管）」。

籲業界守法 勿「案底換生意」

梁表示，自年初疫情爆發，持牌酒吧先後被勒令停業101天，市民轉移到其他地方消遣，「去一些可以玩天光的（地方）」。他重申無牌賣酒處所如某些派對房間同時提供酒精產品，影響持牌酒吧營商環境，呼籲同業遵守政府的規例，「做多一晚生意幾千元，但換來的是刑事（案底），不值得以身試法」。

倘再現個案 盼勿一刀切全關

他又希望若再有酒吧相關確診個案，政府不要再「一刀切」要求全部酒吧停業，「球賽有人犯規，都不會成隊罰，只會罰一人」。

（疫情第三波）