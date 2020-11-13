推新一輪的士司機檢測 商會稱不踴躍籲參加

運輸署表示，繼7月中提供檢測服務，運輸署分別在10月3至16日，以及10月27日至11月9日，再次為的士司機安排兩輪免費檢測，每一輪檢測為期兩星期。截至本周三（11日），該署向士司機派發3962個檢測套裝，收回3005個樣本。

運輸署稱，病毒檢測是抗疫策略中的重要一環，呈現初步陽性樣本會交由衛生署公共衛生化驗服務處覆檢。

指加氣站領檢測套裝方便

黃保強表示，業界對檢測反應冷淡，與臨時檢測套裝派發及收集中心數量及位置無關，「會去的自然會去，無得逼佢哋去驗」；又稱新一輪檢測服務設在加氣站及專線小巴總站算方便，呼籲業界接受測試，以免影響市民乘搭的士的信心，影響生意。

汽車總工會的士分會主席杜燊棠表示，由於的士司機不能駛進專線小巴總站，不方便領取檢測套裝。他建議將派發及收集中心設置於更多入氣站，將會更有利的士司機參與。

（疫情第三波）