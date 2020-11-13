尼航增至13確診 何栢良促熔斷加辣

尼泊爾總領館認有職員陽性

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，30歲尼泊爾抵港女子是豁免檢疫人士，抵港前一天、11月9日咳嗽，但申報健康時填寫「有出入」，至確診後被追問才稱早前有「少少咳」。至於有病徵者毋須等結果就離開機場是否防疫漏洞，張無正面回應，但稱對豁免檢疫者的措施愈嚴謹愈好，另要視乎不同持份者意見。

豁免檢疫女瞞病徵 確診方稱咳

對於港大發現本港自10月中的本地個案與尼泊爾輸入個案基因排序相似，張竹君稱難以判斷個案之間如何互相傳染。至於最少7宗尼泊爾個案居住尖沙嘴一帶，張稱當局檢視早前本地個案，「地域上有少少相連」，如檢疫期沒通報病發的72歲婦（第5110宗），返回油麻地寓所後確診，但同區其他個案暫無明顯關聯，或在街上、巴士及港鐵等傳播。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，針對經常有航班抵港後大量乘客確診情况，建議政府「加辣」對重複觸發「熔斷機制」航空公司的罰則，即第一次禁飛14天，第二次增至一個月。張竹君稱會考慮各方面建議，如何實行則須視乎實際情况。

「沒病徵」3機師住酒店後確診

昨新增16宗輸入個案，當中有3名機師報稱沒病徵，分別於11月10及11日從美國、土耳其及德國抵港，入住酒店後才確診。另一名23歲從英國抵港女子，抵港時深喉唾液檢測陰性，但參與漱口樣本檢測技術評估驗出陽性。

被問到前日公布收緊獲豁免檢疫者防疫措施何時生效，食物及衛生局表示正積極敲定細節，以盡快公布實施日期。

（疫情第三波）