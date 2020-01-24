6宗源頭不明 一人曾赴300人婚宴 增23確診7周新高 張竹君憂爆第四波

衛生署昨公布新增23宗確診，包括16宗輸入，6宗源頭不明及1宗本地相關個案。一名於九龍灣國際展貿中心9樓香港寬頻上班的42歲男確診，他居住荃灣豪景花園2期8座，11月9日病發，至11日仍上班，傳染期間曾到訪多間食肆，包括大角嘴埃華街金沙餐廳、太子元朗冰室、屯門啟豐商場小桃園餐廳小廚、祥和食堂及信和食堂等。

寬頻員工病發續上班 聚會涉4校師生

該42歲男在11月7日曾與多名親戚在家聚會，包括多名教師及學生，涉青衣灝景灣學之園幼稚園的學生；天主教郭得勝中學、梨木樹天主教小學的教職員；以及長沙灣宣道國際學校的人士，全部暫沒病徵，涉事學校均停課一兩天等候有關師生檢測結果。他於潛伏期前、10月26日到尖沙嘴The One譽宴‧星海出席婚宴，同場約200至300人。

酒樓員工：已隔兩周「乜都過晒」

譽宴‧星海員工接受電話查詢時稱，每天都清潔，有關婚宴已是兩周前，「就算有乜都過晒」，故繼續營業。香港寬頻稱患者本周曾與4名同事吃飯，另有23名鄰座同事，該批員工須檢疫。

張：有上升趨勢 梁子超：未廣泛入社區

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前本地個案數目不少，並散落全港各區及有上升趨勢，估計與天氣轉冷、病毒活躍度增加有關，認為本港有可能出現第四波疫情。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，近日疫情反彈，但病毒暫未廣泛進入社區，仍有機會控制，避免出現第四波。

昨公布患者中另有4名的士司機及一名保母車司機，其中47歲保母車司機曾接載保良局張心瑜幼稚園學生，校方稱涉12名學生，校車保母須檢疫。而確診的77歲男的士司機，早他3天發病的妻子亦初步確診。浸大23歲體育系女學生一名同系男同學亦初步確診。

赴大角嘴浸信會崇拜 退休漢初確

張竹君稱，截至昨午有約10宗初步確診，包括兩宗源頭不明個案。其中56歲的威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館男員工在7日不適，兩日後仍上班，並到訪中大保健處。他居住大埔中心18座，平日到太和運動場跑步，病毒數值為11至13，病毒量相當高，一名密切接觸者於大埔恩主教學校上學，該校會停課一兩天等候檢測結果。

另外，一名65歲退休男初步確診，他居住旺角新填地街德豐大廈，於8日到大角嘴浸信會崇拜出席60至70人的崇拜，平日會由旺角遠足至西貢井欄樹。

協恩中學昨發通告稱，一名實習教師確診，學校須暫停面授課堂14日至本月24日。天主教伍華中學亦稱，有教職員被列密切接觸者，昨起停課兩天。

明報記者

（疫情第三波）