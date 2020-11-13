氣泡航班需求大 業界料成團否視乎團體機位

國泰星航網站無法顯示氣泡航班

旅遊氣泡專屬航班由11月22日至12月6日，每日各有一班從香港和新加坡出發，每班可載200人，至12月7日起增至每日各有兩班專屬航班於兩地出發。記者昨於國泰航空網站搜尋，11月22日至12月2日由香港前往新加坡的旅遊氣泡專屬航班已無法顯示。新加坡航空網站亦無法顯示由11月22日至12月7日，香港前往新加坡的專屬航班。

新加坡航空回應稱，顧客對旅遊氣泡專屬航班的機票需求殷切。國泰則未有回應。

星航稱需求殷切 國泰未回覆

縱橫遊稱10人報名星旅團

縱橫遊周三推出新加坡5天及4天旅行團，團費分別是6999元起及5799元起，縱橫遊常務董事袁振寧昨稱共有約10人報名，預期10人成行，最多20人一團。康泰旅行社昨推出3款5天旅行團及安心小組團供市民預約，預計12月出發，首20名顧客可獲贈5天旅遊保險及額外5天新型冠狀病毒旅遊保險，但有關行程及團費需稍後公布。

旅遊業議會主席黃進達表示，不少人因為公務或探親需要往來星港，所以對旅遊氣泡專屬航班需求大，現時所見至12月才有機位，而旅行社需視乎航空公司可否批出團體機位，他相信需待12月7日增加航班，旅行團才有較大機會成行，而旅行社亦可推出住宿、飛機連旅遊保險及檢測交通安排的套票，以便利旅客。

（疫情第三波）