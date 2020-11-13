做足措施仍「防不勝防」 校長料未來需面授網課交替

對停課感矛盾 家長：在家學習打折扣

新冠疫情令幼稚園今年曾長時間停課，9月底恢復面授後，又再因爆發上呼吸道感染明日起停課。家長李太兩女兒分別就讀幼稚園K1及K3，她稱，對停課決定感矛盾，一方面知道始終有感染風險，另一方面是停止面授教學令學習效能打折扣，「雖然有Zoom課，但有實體課，幼兒才有校園生活、應有年紀的學習及成長」。她稱，其女兒所屬學校沒有出現大規模感染，亦有做好防疫，故不少家長也着實不想停課。

李太稱，正值報讀私小及直資學校高峰期，大女讀K3，不少同學家長也緊張入學面試，「始終無返學狀態會差一點」，而細女年紀尚小，同學家長群普遍較憂心子女受感染。

校長：礙學相處、寫字

網課令學生差距增

幼稚園校長兼教協理事梁秀婷則稱，對於疫情發展，教育界抱「今天不知明天事」心態，有心理準備未來要面授及電子學習互相交替之新常態，她稱，暫停面授對幼兒學習與人相處、執筆寫字等方面影響較大。她又表示，不能面授下，只有「退而求其次」做網課，她稱，學生學習效果一定有影響，尤其基層家庭在家支援不足，同學間學習進度差距愈來愈大。

萌兒幼稚園校長張如卉稱，即使學校已做足防疫以防範新冠疫情，例如幼兒每次如廁後，校方會即時清潔消毒，亦暫停共用玩具等，然而疫情防不勝防，幼兒年紀小常捽眼、觸摸口鼻，校園內難保絕無傳播風險，認同今次因爆發上呼吸道感染而停課。

小學方面，津貼小學議會主席胡艷芬稱，小學爆發方面不算嚴重，希望學校可以再「守穩點」把好關，以學生健康為首要，度過今次衝擊。她稱，現時小學是小六考第二次呈分試的高峰期，「比較緊張，好多學校也不希望影響課堂，一旦停課也相當頭痛」。她稱，目前小學做足防疫，學生戴口罩上學，取消大型集會，會密切留意之後情况。

（疫情第三波）