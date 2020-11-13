上呼吸道感染飈20倍 幼園停課兩周 戴口罩仍爆發 陳肇始：倘沒好轉或延長休課

倘續雙位數新症 兩成不明

許樹昌：第四波或已爆發

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若本港持續有雙位數新冠病毒確診，且不明源頭比例持續超過兩成，或顯示第四波新冠疫情已爆發，14日後或需延長停課。

昨日再多9宗上呼吸道感染爆發，涉及4間幼稚園及5間小學。政府昨早宣布，因上呼吸道感染爆發，全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心明起暫停面授課堂及校內活動14日，至11月27日。據教育局最新資料，2019學年幼稚園及幼兒中心學生人數有約17.4萬。

陳肇始憂學童確診可致幼園廣泛爆發

陳肇始說，幼稚園、幼稚園暨幼兒中心或幼兒中心的爆發情况令人憂慮，即使幼稚園內有強制戴口罩及其他感染控制措施，但因幼兒自理能力較弱，故幼園仍會爆發上呼吸道感染，雖然當中暫未發現有人感染新冠病毒，「但我們亦非常關注，因為一旦有學童在幼稚園及幼兒中心不幸感染（新冠病毒）的話，將有很大機會傳染其他同學、教職員或他們的家人，並可能會導致類似的廣泛爆發和群組的出現」。她說，14日後若情况沒好轉或變差，不排除延長停課時間。

至於為何明日才開始停課而非今日開始，教育局和社署都表示，已在可行情况下盡快安排。

黃加慶籲帶小童打流感疫苗

衛生防護中心總監黃加慶表示，直至10月底未發現本港有上呼吸道感染爆發，近日感染個案急升，而在新冠疫情下，市民防疫意識提高仍爆發上呼吸道感染，認為有需要加強社交距離措施。他說，近日幼稚園爆發的上呼吸道感染，主要是腸病毒和鼻病毒，沒找到流感病毒，但呼籲家長帶小朋友接種流感疫苗。他又說，停課或影響部分幼稚園外展接種流感疫苗計劃，呼籲家長可帶小朋友到私家診所接種。

兒科醫生：長期留家令免疫力低

雖戴口罩或捽眼鼻感染

呼吸系統專科醫生梁子超表示，個人防護措施並非「萬能」，幼童今年停課時間較長，故對上呼吸道病毒的群體免疫較低，且上呼吸道感染病徵輕微，家長或會讓有病徵的幼童上學，故容易爆發群組感染，他認為即使之後復課，家長應留意即使只有輕微病徵亦不應讓子女上學。

兒科專科醫生劉成志表示，與往年比較，近日上呼吸道感染個案沒大增，而是傾向「突然增加」，按其近期經驗，感染的學童以幼稚園學生為主，亦有小一、小二的學童。他估計，學童之前長時間留在家，較少接觸病毒，免疫力或變得較弱，復課後突然接觸到較多病毒，加上秋冬季的病毒較活躍，故容易感染。他又說，上呼吸道感染多經接觸或飛沫傳染，即使小朋友已戴口罩及洗手，亦不排除他們接觸到病毒後或捽眼、鼻，感染病毒。

明報記者

（疫情第三波）

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