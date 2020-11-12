疑醉酒恒大生宿舍外墮坡亡

聚會後獨自上天台 沒檢獲遺書

警方事後翻查閉路電視片段，發現死者凌晨獨自乘升降機從宿舍1樓到5樓，再行樓梯上天台；他墮到宿舍後山，至昨晨被人發現。警方調查並發現天台的太陽能板有死者的鞋印，現場沒有檢獲遺書。

昨早11時許，一名青年被發現於沙田恒生大學賽馬會住宿書院之一的博文書院對開山坡昏迷，保安員見狀懷疑有人從高處墮下並報警。救護員到場證實事主已身亡。警方經調查後，證實死者姓姚，20歲，在恒大就讀供應鏈管理，今年9月剛入學「插班」讀三年級。據了解，警方經調查後，發現死者昨晚和5名同學，共4男2女，一同在宿舍喝酒，眾人喝至酩酊大醉，其間一名女同學上廁所時不慎失足跌倒，頭部受傷，需要召救護車送院。眾人不歡而散，死者一度自責未有好好照顧該女同學。警方正調查死者是否受酒精影響失足墮樓抑或自殺。

恒大發言人表示，大學對事件深感難過，已聯絡該同學的家人，致以慰問並提供一切所需協助。校方會為有需要的師生安排支援和輔導服務。