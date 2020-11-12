2016旺角衝突 游泳教練縱火罪成 官批辯解如夢遊

被告陳舜堯（32歲，圖）否認一項於2016年2月9日在旺角山東街76號，無合理辯解而用火損壞一幅屬於中國香港體操總會橫額的罪名。練官裁決時指出，被告在案發當日凌晨，多次被拍攝到身處衝突現場人群中，看到被告將地盤圍欄扔到馬路上設路障、買口罩及分發索帶給示威者，因此認為被告當日出現不可能以偶然路經、見證、或好奇來解釋。

另外，閉路電視拍到被告將橫額放到山東街馬路中心的火堆中，練官認為其目的是為了造成混亂，參與抗爭。

對於被告的辯解，練官駁斥，被告的解釋是跟「夢遊、智力有問題的人一樣」，認為被告即使看不見火屑，也應可見到呈堂影片中拍到的濃煙。對於被告出於「善意」加固路障的說法，練官直指「難以置信」，認為如要防止警員推進，被告應把橫額放在街上其他空隙才合理，遂不接納其證供，裁定被告罪成。

【案件編號：DCCC200/19】