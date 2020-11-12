次輪保就業 18物管公司獲補貼9.7億 料回饋4.4億

該18間物管公司包括啟勝、康業、富城、昇捷、第一太平戴維斯、佳定、高衞、信和、置邦、港基、偉邦、恒益、嘉怡、雅居、宜居、仲量聯行、創毅及中國海外等，獲批工資補貼共約9.74億元，承諾受薪僱員人數約41,013。政府發言人表示，該18間公司在第一期就住宅部分所獲工資補貼額約5.1億元，佔總工資補貼額的53%，按此推算，相關公司在第二期計劃獲批回饋建議約4.4億元。

發言人說，部分大型物管公司向政策創新與統籌辦事處表示，會額外回饋其管理的非住宅物業的業主或業主立案法團，亦有部分公司承諾回饋金額高於工資補貼額八成。而該18間公司須承諾回饋至少相等於八成工資補貼金額（9至11月工資）予其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主或業主立案法團；回饋建議須於今年12月前完成執行，包括有時限的管理費減免；把款項存入法團或業委會以有關物業名義開立的常用或備用基金；或把款項存入有關法團或業委會的獨立銀行戶口。