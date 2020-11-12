寶馬疑衝燈撞斃鐵騎士 遺孀不敢告訴兩幼女

電盈職員 昨告假替家人購物

據了解，死者黃志雄，33歲，2018年時曾於太子經營一間名為「壹鳥燒」的居酒屋，較早前結業，現轉職電訊盈科任上門維修員，與妻子育有兩名分別7歲及9歲女兒。黃昨早如常上班，下午告假外出到禾輋替家人購物，惟遇上意外喪命。電訊盈科證實黃志雄為其工程部員工，對事件感到十分難過，已接觸死者家屬，會盡力提供適切協助。

死者遺孀黃太表示，自己在天水圍上班期間接到丈夫遇事消息，急急趕到醫院了解，當時丈夫已不治。她說，兩個女兒亦已到達醫院，但她不敢向女兒講述事件，亦不知道將來如何打算，擬向寶馬司機追究，「一定係佢有問題」。

寶馬司機涉危駕致死被捕

事發於昨早近11時半，黃志雄駕駛電單車沿源禾路往沙田大會堂方向行駛，至源禾路及鄉事會路交界時，被一輛白色寶馬撞倒，黃人仰馬翻倒地，頭部重創昏迷。救護員趕至把他送到威爾斯親王醫院搶救，惜延至中午12時許不治。42歲林姓寶馬司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

現場地面留有大灘血漬及血路，及有一件紅色外套及兩包由醫生處方藥物，電單車零件散落一地。涉事寶馬左邊車頭前輪飛脫，車頭嚴重損毁，部分零件跌落附近行人隧道。

網上一條車Cam片段顯示，事發時涉事電單車和一輛的士平排等候轉燈，轉燈後的士右轉入沙田鄉事會路，電單車向前行駛，其間一輛寶馬懷疑衝燈，沿沙田鄉事會路高速駛至猛撼電單車車尾，電單車遭推前，鐵騎士被拋出車外重創。寶馬繼續衝前，撞向行人過路處旁一欄杆後向右翻側。寶馬司機清醒，由兩名途人協助下爬出車外，他報稱不適送院。

64歲姓植的士司機沒有受傷。他說，當時正接載一對父子往沙田政府合署，至源禾路體育館對開燈位時曾因紅燈停車，轉綠燈後右轉入沙田鄉事會路，入彎期間突然聽到巨響，驚覺涉事寶馬於前方路口撞欄翻側，下車查看時發現鐵騎士倒臥的士旁，「成個人郁都唔郁」，的士沒有被撞及。