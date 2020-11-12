有心人願捐肝 城大女生等不及 昨腦水腫命危 醫生稱移植黃金機會已過

鄭如妍的好友邱小姐昨午向本報表示，鄭開朗活潑，二人常相約行山及跑步，她過去無長期病患或大病。邱說，鄭在9月下旬起持續發燒，維持38度左右，至10月14日她被送入仁濟醫院，醫生懷疑她是否免疫力出問題或是否患淋巴癌，直至抽取骨髓及驗血後，醫生懷疑如妍肝臟有問題，一周前轉介她到瑪麗醫院。

好友引醫生：目前無乜辦法可做

邱續說，醫生在11月3日替如妍打肝酵素，4日打抗生素，至5日用類固醇，然而鄭接受類固醇後神志不清。醫生發現她的肝臟分解不到阿摩尼亞，導致毒素積聚。

如妍的主診醫生、港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁昨午表示，如妍病情轉差得很快，她因肝昏迷入住深切治療部，昨日是第三日，肝臟昏迷由第一期驟變至第四期，需接駁呼吸機。陳智仁稱，如妍急需在24至48小時內換肝，否則可能會腦水腫，對腦部造成永久傷害，屆時即使換肝也可能不會蘇醒。

如妍的親友昨日不斷在網上呼籲有心人捐肝，好讓如妍及早換肝續命，至下午5時許已有3、4人表示有意捐肝。然而，如妍的病情急轉直下，陳智仁說，她昨晚出現抽筋，經電腦掃描後證實有嚴重腦水腫，目前命危，「移植的黃金機會已過」，暫只能透過藥物控制，未來24至48小時須密切監察。

邱小姐表示非常擔心好友病情，院方已准許親友隨時探訪，她說醫生稱目前「無乜辦法可做」，唯有盼如妍能自我修復。