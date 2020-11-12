控方拒會計師認交替控罪 官斥不符機制 被告終獲接納認刑恐 撤控企圖縱火

官要求控方書面解釋

被告劉少華（58歲）被控一項企圖縱火及一項刑事恐嚇的交替控罪，他昨在庭上表明承認交替控罪。外聘的控方律師起初表示，律政司不接納被告承認交替控罪，要求法庭就被告否認的企圖縱火罪作審訊。不過，法官葉佐文指出，若被告承認交替控罪，而證據能滿足控罪元素時，按照交替控罪的機制，法庭必須接納被告認罪及將他定罪，並須撤回另一控罪，「冇得你哋（控方）話唔接納」。辯方亦透露，早在3至4個月前已向律政司提出，但對方堅持不接納。

控方要求原控罪存檔 官稱不妥

控方在葉官要求下再三向律政司索取指示，終接納被告承認交替控罪，但要求法庭將其企圖縱火罪留在法庭檔案，不予以起訴。葉官聞畢稱程序上仍為不妥，亦會令案件「留有尾巴」，律政司將來可要求「翻生」控罪，斥控方若往後獲法庭批准重新起訴被告，「係咪你哋律師樓義助佢（被告）？」被告的企圖縱火控罪最終獲撤銷，葉官要求控方書面解釋事件，案件押後至明天（13日）再訊。

被告現認一項於2019年8月15日在元朗警署外，威脅在警署駐守的警務人員，會使其人身遭受傷，意圖使他們受驚。

【案件編號：DCCC223/20】

（反修例風暴）