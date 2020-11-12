被質疑「收埋老婆」 一度揚言自殺 警問藏屍否 張祺忠：你都搵到個箱

被告張祺忠（56歲）早前否認於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲）。

時任警方港島總區重案組探員、警署警長張紹賢供稱，重案組當年8月25日介入調查，並於翌日到被告位於偉倫堂的住所調查。當時張曾問被告多條問題，包括被告為何對行李篋消失的事表現迴避，又為何其姨仔一直建議報警，仍遭被告拒絕。被告回應稱，自己不清楚為何行李篋消失，又稱以為妻子外遊。

否認藏妻 探身出欄河

張紹賢其後問被告「收埋老婆喺邊度」，被告沉默十數秒後，反問張為何懷疑他，張遂重複問題，被告回應「我冇」。張繼續調查時，被告一度將身體探出護欄，望向下方草叢，張見狀用手抱住被告的腰，其後開始密切留意被告舉動，以防他傷害自己。

張紹賢又稱，警方同日晚上到黃克競樓調查，其間有警員發現被告的辦公室，形容被告隨即表現緊張，稱自己沒將木箱搬去辦公室，亦沒在房內打開木箱，但被告仍應警方要求打開房門。張表示當時嗅到怪味，但因木箱被大量雜物掩蓋，加上該次非正式搜查，故未發現房內的木箱。

「你懷疑我，所以我想死」

張紹賢續稱，他其間收到被告女兒的男友來電，稱被告向家庭WhatsApp群組發短訊，聲言將自殺。張隨即向被告確認，發現被告發送「I wanna jumping（我想跳下）」的短訊，並問被告箇中原因，被告變得激動和不合作，稱「你懷疑我，所以我想死」。

辦公室惡臭 張：或有死老鼠

同月28日，警方再到黃克競樓調查，張紹賢形容他到達7樓後已嗅到腐屍味，同時發現被告辦公室開着門，被告坐在辦公桌上。張問被告為何有臭味，被告稱可能有死老鼠，張其後不斷問被告「究竟你老婆生定死」，被告表情變得驚慌，沒直接回答。

警方後來正式搜查辦公室，其間出動搜查犬亦無所獲，最終由一名警員發現木箱置於魚缸下面。張隨即問被告箱內裝有什麼物品，被告低下頭，不發一言。張再問箱內是否死者，被告回應道：「你都搵到個箱，我唔使講你哋都知啦。」警員打開木箱後，發現只穿內衣褲的死者蜷縮在行李篋內。

警稱初時未當張嫌疑人

張紹賢在盤問下稱，他曾懷疑被告令死者自尋短見，亦懷疑被告與死者「夾計」，「嚇吓」兩名子女，故起初未有視他為嫌疑人。聆訊今續。

【案件編號：HCCC292/19】