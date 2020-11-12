銅芯口罩派1050萬個 開支2億 省預算七成

創科局稱未用款項歸還抗疫基金

根據創科局前日回覆本報稱，防疫抗疫基金為銅芯口罩項目預留8億元，現時估計只需動用基金約2億元，尚未使用的款項將歸還予基金，香港紡織及成衣研發中心正安排獨立核數師審計整個項目的帳目，完成後將會向政府提交報告，目標於年底前完成。

創科局表示，截至11月6日，政府安排派發約1050萬個銅芯口罩，其中9月第二輪派發約360萬個。換言之，首輪有領取口罩的市民中，近半數（約48%）第二輪沒有再取口罩。

創科局常任秘書長蔡淑嫻今年5月曾表示，銅芯口罩項目的帳目預計8月會公開。不過，當局至今尚未正式公開帳目，而本報自8月起查詢帳目詳情，直至前日才獲回覆。

現時成本減半每個19元 未解釋原因

創科局5月答覆立法會議員提問時透露，根據當時估算，計及原材料、生產、包裝、運輸、物流、人工開支及派遞等，每個銅芯口罩成本估算約為40元。不過，若按局方最新估計動用金額和已派發的口罩數量計算，現時每個口罩成本約為19元。本報正向創科局進一步查詢帳目相差幅度如此大的原因，以及口罩確實生產成本等問題。

銅芯口罩計劃自推出以來負面新聞不絕，除涉及動用8億元公帑引起關注，其採購生產程序未經公開招標亦引發利益輸送爭議，口罩的專利技術又一度被質疑造假，而南豐紗廠提供生產車間亦疑違反活化工廈地契條款等。

（疫情第三波）