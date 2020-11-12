遊星旅客要裝追蹤App 邱騰華：遊港沒規定

安心出行App下周推 氣泡旅客自願裝

合力追蹤App透過收發藍牙信號記錄附近裝置，協助辨別確診者的潛在密切接觸者；使用前需以手機號碼認證，旅客亦須提供姓名、出生日期、護照號碼等個人資料登記。程式官方網站稱，用家須開啟藍牙及於背景打開應用程式。該程式曾惹侵犯私隱疑慮，星政府強調不會收集定位資料，記錄儲存25日後被刪除，個人資料不會透過藍牙發放。

港府的感染風險通知應用程式安心出行下周一（16日）推出，免費下載。市民用程式掃描場所二維碼或的士車門上車牌號碼牌，離開時按掣結束便可記錄逗留時間。創科局長薛永恒說，有逾6000公私營場地同意參與，1.8萬部的士毋須登記即可參與。薛強調程式屬自願參與、自主記錄，毋須登記任何個人資料，亦不會使用定位功能。

梁子超質疑：夜總會肯唔肯用？

對於程式成效，呼吸系統專科醫生梁子超反問，「夜總會肯唔肯用？高風險場所先最大問題」。至於程式不強制旅客使用，梁稱本港安排較新加坡寬鬆，靠旅客自律記錄出行和有病徵盡快檢測，建議旅客安裝程式方便日後追蹤。

（疫情第三波）