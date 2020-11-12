聖誕往返星港機票價即倍升

記者10月15日時到國泰航空網站訂12月19日由香港出發到新加坡、12月25日返港的機票，兩名成人加一名小童，票價共9101元。記者昨晨於政府公布已建立旅遊氣泡後，再到該網站訂同日、兩大一小的飛機票，票價已升約一倍，至合共18,213元。

兩旅社即日推團 東瀛遊：只為破冰

另，縱橫遊推出5天新加坡團，團費6999元起，遊麥里芝步道、濱海灣花園、濱海堤壩等，縱橫遊常務董事袁振寧稱昨接到30多個查詢，暫未有人報名。EGL東瀛遊執行董事禤國全稱，將推新加坡旅行團，細節未落實，料團費6000至8000元，另推出以4至5天行程為主的小包團，每團2至5人，料12月出發，現亦未確定到達新加坡當地的檢測模式、地點、等待檢測結果時間等，故行程也未落實，形容「不為賺錢，只為『破冰』」，又稱尚未確定員工何時可停放無薪假。

（疫情第三波）