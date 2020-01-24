星港旅遊氣泡11．22啟航 設熔斷機制 檢測3次費用逾2000 醫生關注酒店醫保4風險

7天日均逾5宗不明源頭個案即暫停

商務及經濟發展局長邱騰華昨宣布與新加坡達成的「旅遊氣泡」，是本港與外國達成的首個旅遊氣泡，將以專屬航班方式於11月22日啟航，航班為國泰及新加坡航空，不會劃定機位予不同客的比例，首15天每日一班機，最多200人，其後會因應情况每日增至兩班機。氣泡設「熔斷機制」，若7日平均每天無關連本地個案逾5宗，計劃暫停兩周，回落才重啟。

旅客出發前72小時要接受認可的病毒測試並獲陰性結果，並再「落地」檢測。本港4個社區檢測中心本月15日啟用，以去新加坡的港人為例，檢測費240元；在新加坡回程前在當地做一次檢測，據邱騰華所知約1200至1600港元；抵港後再接受費用為499元的機場檢測，約4小時有結果，即前後共3次檢測。但若在新加坡返港時，在香港出發前做的檢測未足3日，可免在新加坡的檢測，即前後檢測兩次。

暫每日一班機 出發到達都須檢測

港人徐先生在新加坡金融機構工作，以往每月返港探望妻兒，今年疫情與妻女分隔約半年，昨得知有旅遊氣泡後即上網買機票，計劃下月23日回港，機票連檢測費約6600港元，他關注氣泡安排一旦熔斷而暫停，他或因而滯港，或忍受返星後要檢疫14日。

梁子超促分隔不同風險抵港者 住不同酒店

呼吸系統專科醫生梁子超關注旅遊氣泡可能出現四大風險，包括單靠源頭不明本地個案宗數達5宗才決定「熔斷」會出現滯後，因這情况下已反映社區有多宗傳播，呼籲港府應將群組大爆發也納入考慮，例如有學校大爆發並相繼出現二、三代家庭傳播時，即使屬本地相關個案亦應考慮停氣泡，因難預計病毒在社區滲透程度。

本港沒有為高風險區抵港者設指定檢疫酒店，機組人員、海員亦會在港入住酒店。梁子超關注若新加坡旅客入住的酒店有上述人等，可能直接或透過接觸酒店工作人員方式受感染，旅遊時成為將病毒帶入香港社區的媒介。他促港府要有效分隔不同風險抵港者，包括設定點酒店讓檢疫者入住，新加坡旅客則住其他酒店，否則病毒流入社區的風險會以每日新增200名可能帶病毒者的速度累積。

雖然旅遊氣泡設專屬航班，但港府未交代航班上機組人員是否專服務此航班，梁子超認為，若機組人員曾往返高風險地區再上機，可能造成傳播，促要避免有關做法。他續稱，旅客普遍會擔心額外醫療開支而避免在外地求醫，氣泡應加入必須購買保障新冠病毒的醫療費用保險的要求，減少因擔心醫療費而盡量延後求醫的可能。

旅遊界議員姚思榮認同，現時香港本地遊需旅客買旅遊保，促兩地政府也要求旅遊氣泡旅客出發前要買旅保，避免旅客顧忌高昂醫療費而延遲求診。香港總商會總裁梁兆基盼政府持續向其他疫情受控國家尋求重啟旅遊，如新西蘭和澳洲。

旅遊事務署回應稱，氣泡專屬航班機組人員在起飛前72小時內要採樣檢測病毒，而在取得陰性結果後，在專屬航班執勤前，不能在其他非專屬航班上執勤。

明報記者

（疫情第三波）