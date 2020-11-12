「回港易」每日5000名額 居粵澳港人將免檢

本月實施 未交代熔斷機制

至於港人何時可免檢疫回內地，政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠昨說，盼盡快恢復粵港澳人正常往來，回港易是第一步，要先做好本地防控令本地疫情平穩受控，爭取盡快恢復三地通關。

回港易本月23日起推行，香港居民如14日內都身處港粵澳並持3日內病毒檢測陰性證明，取得預約名額就可豁免14日檢疫回港。深圳灣口岸每日入境名額為3000，港珠澳大橋則有2000，下周三起接受預約。按前日最新出入境人次數字，分別有93人和831人經港珠澳大橋和深圳灣返港，以此推算，5000名額為陸路入境人數逾5倍。呼吸系統專科醫生梁子超相信，由於港人重返粵澳時仍要強制檢疫，回港誘因不大，名額難用盡，加上粵澳疫情穩定多時，計劃為本港疫情帶來的風險不高。

梁子超：粵澳疫情穩 風險不高

對於是否單靠入境者申報來港前14日在粵港澳、當局有否核對方法，衛生署稱，入境者須遞交健康及檢疫資訊申報，提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

計劃下抵港者毋須再檢測，衛生署長陳漢儀解釋，若在邊境設檢測站等候時間長，又指內地疫情受控，且提供的陰性證明需由認可化驗所提供，可靠性高。梁子超認為，不能排除旅客來港旅程期間受感染，提醒一旦抵港後現病徵需即時求醫和檢測，梁又認為應記錄入境者在港行蹤方便出事時追蹤，但強調此要求對其他港人一致。

旅遊氣泡設明確的熔斷機制，但港府昨未有詳細交代回港易的相關安排。袁民忠解釋，推回港易前提是粵澳疫情平穩受控，「咩時間唔再係平穩受控，需由衛生部門同事補充，計劃在時間上無要求」。食衛局長陳肇始稱，國內疫情非常受控，經風險評估後作有關決定。梁子超則認為，內地偶爾出現小型爆發，並將地區分為高、中、低風險3類，一旦粵澳有地方列中或高風險就應暫停豁免。政府發言人晚上補充，如有需要會透過聯防聯控框架與粵澳溝通，作適當安排。

「金巴」23日起加密班次

現時口岸公共交通只維持有限度服務，俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士，約1.5至2小時一班車，本月23日起會加密至約半小時一班。深圳灣專營巴士路線疫下多停駛或減班，如城巴原本經營4條深圳灣口岸路線，現只剩來往口岸和屯門市中心一路線，約半小時一班，推回港易後維持不變。城巴稱會與運輸署保持聯絡，視乎乘客需求加強服務。

深圳灣口岸出市區跨境巴士自年初起全面停駛，港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，業界盼配合回港易重開口岸至太子、觀塘和港島等地路線，半小時一班車，但未收到運輸署通知。運輸署表示會密切留意口岸情况，需要時調整服務。

（疫情第三波）