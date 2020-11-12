倘群組再現 酒店或納限聚

陳：難再放寬社交距離措施

政府昨宣布將社交距離措施延長7日，至11月19日。陳肇始表示，近日仍有不明源頭個案，且數字有上升趨勢，情况令人憂慮，稱暫無空間進一步放寬社交距離措施。她又說，近日出現多宗涉Staycation個案，雖然在私人地方聚會沒違反社交距離措施，但應盡量避免這類聚會，「如果持續有個案涉及酒店或其他私人地方的一些群組聚會，不排除要研究修訂有關第599章下的規例，以規管有關活動及處所」。

陳又說，會收緊豁免檢疫者入境安排，所有豁免者抵港後要乘點對點交通工具，從極高風險地區抵港的機組人員，來港前要有48小時內的病毒檢測報告，抵港後要再驗，陰性才放行；曾到極高風險地區的外國領館人員，抵港後要自我隔離14天。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港將10多個地區列為極高風險，但全球100多個國家均屬高風險，除了連續14日零感染的低風險地區外，其他地區抵港的機組人員都應有檢測結果才放行。目前本地的機組人員回港後只需自我隔離24小時，梁形容是「大問題」，可將病毒帶入社區，他建議要求短期內會離港的機組人員，在機場附近的指定酒店自我隔離直至再離境；如未來一段時間不會再執行任務，則需檢疫14日再入社區。

（疫情第三波）