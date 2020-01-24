研究：近月流行病毒株似尼泊爾輸入 3日兩宗免檢返家確診 許樹昌促領事亦須等結果方放行

尼航7宗確診 禁飛14日

本港昨新增18宗確診，包括15宗輸入，當中7宗均乘搭尼泊爾航空RA409航班在前日抵港，其中兩人有病徵，包括獲豁免檢疫的30歲女，未有陰性結果已返回紅磡都會軒1座寓所。衛生署引用第599H章禁止尼泊爾航空於11月12日至25日從加德滿都着陸香港。其餘輸入個案涉及美國、英國及印度等。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君引述港大研究表示，第三波疫情的彬記、老人院群組，甚至10月出現的殘疾院舍「國寶之家」，其病毒株基因排序相似，不過自10月中起出現的銀礦灣Staycation群組、將軍澳、東涌及大埔等本地個案，則流行另一種與尼泊爾輸入個案相似的病毒株。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊，早前發現第三波本地個案，病毒基因排序與哈薩克機組人員和菲律賓輸入個案相似，他昨稱有關個案在9至10月已沒出現。10月發生國寶之家等群組的病毒基因排序，與9月從尼泊爾及印度輸入個案相似。

翻查資料，本港自9月中出現尼泊爾輸入個案，至昨累計29宗，另有2宗為輸入相關。當中12人在酒店檢疫，其中7人在9月至10月初居住尖沙嘴酒店，一名72歲婦於檢疫期間病發沒通報，第10天提交的深喉唾液樣本陰性，她回家後傳染兒子及媳婦。

許樹昌認為，如患者出現病徵沒通報，檢疫期後會將病毒帶出社區；又稱當局於7月底將檢疫人士第二次檢測提前至第10天，有可能走漏個案，上述尼泊爾婦正是其中一例。他建議來自高風險地區的人，不論是否外國領事，都要等候陰性結果才離開機場。

浸大女生確診 曾訪兩酒店

此外，本港昨增3宗源頭不明個案（見表），包括一名浸會大學23歲體育系女學生，她曾於10月底及11月初到旺角帝京酒店、北角凱悅尚萃酒店Staycation，並曾到多區體育館和跆拳道館。另有一名76歲男，他入院時經篩查確診；44歲男於石門偉達中心任項目經理，7名同事要檢疫。

職業司機5宗轉介衛署

署長：倘全確診是警號

至於的士及小巴司機檢測向衛生署轉介5宗個案，當中77歲的士司機及47歲復康及保母車司機初步確診；3名的士司機結果不確定。衛生署長陳漢儀稱若5人最終確診，將是個警號，呼籲市民提高警惕。對於目前是否第四波先兆，許樹昌認為未來兩周要密切觀察。

陳漢儀稱截至昨午共錄132間院舍及學校爆發上呼吸道感染，涉近1400人，衛生署會為受影響班別師生做新冠病毒測試，建議有關班別有結果前停課3日。醫局亦會為有上呼吸道病徵患者做合併病毒檢測。

明報記者

（疫情第三波）

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