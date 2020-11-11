【Emily】區會會議室改名民政處會議室 沙田區沿用18年 民署官員話「撥亂反正」

沙田民政處回覆就話，會議室位於民政事務處內，𠵱家嘅名字可清晰反映其位置，又話政府部門同沙田區議會可以按既定程序使用有關場地。

Billy話政府噚日派人到沙田政府合署，喺4樓嘅水牌上，用鐵牌遮住「沙田區議會會議室」個名。佢對事件感到憤怒，話民政事務處之前以疫情為由阻止區議會開會，今次就將會議室改名，認為政府想藉此削減區議會資源。

議員質疑想削區會資源

Billy話噚日收到議程修訂，先知道會議室被改名，覺得政府嘅做法好「小學雞」，又指沙田民政事務處無事前通知區議會，認為政府根本唔想同區議會溝通，成日「搞對抗」。

Emily睇番其他區議會嘅文件，觀塘、葵青等區議會開會嘅地方叫「民政事務處會議室」；東區、元朗、深水埗等多區都叫「區議會會議室」。