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2020年11月11日星期三
港聞二
兩電明年凍費 跨黨批「賺盡」促減價 電費穩定基金有逾10億結餘
疫下留家電費增 劏房戶申中電資助「如買六合彩」
售電量罕有預測下降 新機組落成議員憂產能過剩
市場早料凍費 分析：兩電股價影響不大
張祺忠殺妻案 曾為經紀佣金爭執 死者曾批夫唔係好人 姨仔稱被告馴如綿羊
代開戶銀行職員稱死者霸道 另一職員：買樓似買棵葱
警襲女同袍判社服令 官：犯案只因驕傲
3日71宗上呼吸道感染爆發 涉789人 昨增9校主要幼園 醫生籲減帶幼兒外出嬉戲
港要求較鬆 檢測未出結果可回家 確診貨機人員 同住3人染疫
星旅遊氣泡月底推 許樹昌：快測更準 需時延長
湯家驊：倘DQ或立會出手 容海恩稱不夠票 要政府入稟處理
回應泛民或總辭 張建宗：不想見立會好大改變
博鰲論壇開幕 林鄭致辭
馬道立：國安法爭議對法院造成挑戰 稱審案只考慮法律證據 無異其他案
學生會辦圍中大周年展 校方貼告示稱可拒訪客
同日兩雀被纏腳倒吊半空 愛協消防合救
兒童遭性侵 平均13年始求助 風雨蘭：揭發後無人信 二次傷害
揭露性侵 灰心父母冷待 社工協助 修復家人關係
分辨鏽蝕煤氣喉 AI準確度86%
印方上訴引渡文子星 高院裁重開聆訊
禁標記「香港製造」 商經局稱美國願磋商
癌婦浮屍城門水塘
【大學烽火一周年】師生不免恐懼 守護自由氣泡 黃照達：課堂避談己見 陳家洛：來自無法說清的憂慮
【大學烽火一周年】教育憑常理良心非靠指引 李立峯：有被捕心理準備
【大學烽火一周年】歷二號橋硝煙內地生：反大陸化是反威權化
【大學烽火一周年】中大學生會「招莊」反應熱 共識不提港獨
尊子漫畫
【Emily】區會會議室改名民政處會議室 沙田區沿用18年 民署官員話「撥亂反正」
【Emily】區議員出片 生鬼拆解蚊患源頭
【Emily】上庭作供要除口罩 袁國勇話有啲危險
【Emily】明年年宵檔只賣濕貨 競投底價凍結
【Emily】事前獲批 湯家驊同美國總領事食晏
【Emily】建制扮排球女將 開台講時事唔打波
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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