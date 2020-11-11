港聞

港聞二

【大學烽火一周年】中大學生會「招莊」反應熱 共識不提港獨

【明報專訊】大學過去一直是社運思潮的重要產地。中大及理大校內在去年11月經歷反修例運動激烈衝突，今年學生參選學生會也反應熱烈。在《港區國安法》下，有學生會代表認為「紅線」如港獨碰不得；校方被指主動審查及遮蔽民主牆敏感字句，又加強管理校內活動，令學生會感到無力。

新學年開始兩個月，中大、理大學生會均開始「招下莊」籌組參選內閣，中大有10多名學生「傾莊」，理大則有90多人參加學生會的訓練計劃。疫情下校園氣氛雖冷清，但兩學生會代表均認為「招莊」反應熱烈，認為與去年抗爭有關。

中大區倬僖：踩界概念有分歧

理大鄭其浩：出事累眾人 不能自私

中大學生會幹事會臨時行政委員會主席區倬僖（小圖）表示，傾莊時同學均有共識，不能再在校內提「已知的紅線」如港獨，「再激進的同學都不想主動去踩」，但在一些「踩界」的概念如「革命」上有分歧。區認為，學生會不必自劃紅線「投降」。

理大學生會幹事會前副會長（外務）鄭其浩則說，除了港獨，也不會提「光復香港 時代革命」的敏感口號，「（如被控）是整個學生會負責，不可太自私」。

鄭其浩認為「理大圍城」後校方主動施壓；民主牆原由學生會全權管理，但現時校方會審查牆上字句，如發現敏感字句就以黑紙遮蔽，「『經濟獨立』都遮了」。鄭說曾向校方表達不滿，獲回應稱是擔心標語觸犯《港區國安法》或引起不安。另外，理大學生會6月曾在校門前派發「理大圍城」的圖刊，鄭其浩因此收到校方警告信，稱他不合程序使用校內範圍。

被指圍城後審查民主牆

理大：不當使用會處理

對於校內民主牆管理權歸誰，理大回覆本報查詢稱，理大有既定的政策和守則處理民主牆的使用及管理，使用者要遵守民主牆使用守則；如有不當使用，校方會按情况適當處理。校方未有解釋何為「不當使用」。

鄭其浩認為校方在「圍城」後要「粉飾太平」，因此大部分活動都要預先知會校方，加上疫情令校園冷清，今年在校內舉行活動有很大無力感。

區倬僖則表示，中大校方沒主動施壓，但明顯有第三方壓力。他表示有次校方接觸學生會，稱民主牆上字句在「『藍絲』群組瘋傳」，希望可移除字句，會方最終沒理會。區認為去年社運後，社會毋須學生領袖帶領抗爭，學生會定位應轉為支援、提供平台予學生組織活動，「不再是鏡頭前的工作」。

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