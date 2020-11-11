【大學烽火一周年】歷二號橋硝煙內地生：反大陸化是反威權化

中大衝突第二天，正在宿舍的阿秋（化名）為局勢焦急。晚上交通中斷，她走到別處與朋友買食水與食物後返校，沿路都是組人鏈的市民。她到二號橋時警察已撤退，遍地傷者與催淚彈頭，她沒想過「戰火」會蔓延至象徵文明與知識的大學，對警察向年輕人用暴力感憤怒。

不反感暴力 怒黃店拒內地客

內地生對運動立場不一，阿秋認同港人追求民主自由，去年屢參加遊行，後期示威變調，她沒因為暴力而反感，「所有暴力都是果，真正原因是制度與政權的處理方式」。

反對修訂《逃犯修例》源於港人不信任內地司法，近年與內地有關政策在港不時遭反對。阿秋說會平心靜氣了解，「反對政策大陸化，其實背後是反對威權化統治」。她不諱言，有些港人歧視內地人，光榮冰室拒招待內地客一事使她憤怒，「你所追求的自由民主是真心實意嗎？還是只是為了自己？」

另一內地生阿夏（化名）支持與理解學生想保護校園，認為警方如攻入校園「不可理喻」。她不擔心安危，但後來傳出宿舍可能停水電，加上家人擔憂，最終撤離。

稱以往像遊客 因運動更喜歡香港

運動令阿夏與港人走得更近。她說從前在港像遊客，卻因運動重新認識香港，更了解社會與政治，「反而更喜歡香港，見到不一樣的香港」。不過公開支持運動令她與部分內地生關係撕裂，被罵「港獨」、站在國家對立面。

阿夏相信未來會少了內地生來港，除擔心社會不穩，家長與教師憂慮香港教育缺乏國家意識。中大曾被形容為「暴大」，她說有同學擔心香港學歷，會令他們回內地求職有困難。

嘆國安法終結港自由時代

國安法實施後抗爭冷卻，有內地生拍手叫好，阿秋則慨嘆是「自由時代的終結」，破壞香港引以為傲的制度，「會不會變成中國城市一樣？」她對香港前景悲觀，正躊躇去留。令她難過的是年輕人被打壓，示威者面臨牢獄，「他們面臨的悲劇，也是一代人的悲劇。於監獄高牆內外，我們失去的其實都一樣」。