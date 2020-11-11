港聞

港聞二

【大學烽火一周年】教育憑常理良心非靠指引 李立峯：有被捕心理準備

【明報專訊】「昨日下午你要找人comment（評論），還有誰？」訪問李立峯於港台編導蔡玉玲查冊被捕翌日，報章、網上評論事件的傳播學者，多為中大新聞與傳播學院的教師。《港區國安法》生效後，院長李立峯說，教新聞、政治的社會科學院最有可能觸犯「紅線」，自己和其他教師「做風險管理，風險不是零，不能當不存在」，曾有教職員問會否有「指引」︰「任何一個機構出guideline，好可能是傾向保守的，一定安全為上」。他反問︰「還是你寧願在現實模糊中，靠常理、憑良心做教育，便照做？」

稱社科院最易觸紅線

「風險不是零」

親建制團體的輿論及投訴，針對所謂「三座大山」︰司法、教育、傳媒，李立峯任院長的中大新聞與傳播學院，佔了後兩項。反修例運動中，學院有學生被捕，教師出庭辯護，「反修例運動席捲校園，很多大學生被捕，有在我們學院的不足為奇，但我們更注意學生們有否穿上記者背心做不恰當的事」。

國安法生效後，有小學教師因教材被家長投訴遭「釘牌」、部分高中通識書「送審」。疫情下，大學課堂轉到線上，部分會被錄影。李立峯說，大學、學院現時沒要求審查教材，但明白學院的教學內容涉及政治和時事，「不是完全不敏感」，如接到投訴教師，「特別同政治有關的，你不能當他不存在，會去翻看，但用常理、教育原則去判斷……調查，也是保護老師」。

「問法律意見梗係叫唔好做」

李立峯透露，國安法下，學院曾邀請法律界人士講解，「只能夠跟條文解釋」，但法例沒明確說明哪項可做、哪項不可，「紅線」未明︰「令傳媒達至自我審查，就是不清晰，我不告訴你哪樣不可做，好模糊」。有教師曾詢問教學「指引」以規避，但李認為，任何一個機構撰指引均傾向保守、安全為上，「問法律意見梗係叫你唔好做」，故不贊同設指引，認為應靠常理、憑良心繼續做教育。

過往多就敏感議題做研究、發文章、做訪問，李立峯說，都是憑常識避規風險，「但今時今日愈來愈知道，常識判斷是失效，例如︰查冊是應該沒問題的」。是故，他有心理準備可能會被拘捕，「不是很大」，日後須更謹慎、多做風險管理，「一定有綁手綁腳」，但仍會繼續發表研究及評論︰「我不太接受到做學術研究的，講真話也不夠膽，算什麼？」

上 / 下一篇新聞

兩電明年凍費 跨黨批「賺盡」促減價 電費穩定基金有逾10億結餘
兩電明年凍費 跨黨批「賺盡」促減價 電費穩定基金有逾10億結餘
疫下留家電費增 劏房戶申中電資助「如買六合彩」
疫下留家電費增 劏房戶申中電資助「如買六合彩」
售電量罕有預測下降 新機組落成議員憂產能過剩
售電量罕有預測下降 新機組落成議員憂產能過剩
市場早料凍費 分析：兩電股價影響不大
市場早料凍費 分析：兩電股價影響不大
張祺忠殺妻案 曾為經紀佣金爭執 死者曾批夫唔係好人 姨仔稱被告馴如綿羊
張祺忠殺妻案 曾為經紀佣金爭執 死者曾批夫唔係好人 姨仔稱被告馴如綿羊
代開戶銀行職員稱死者霸道 另一職員：買樓似買棵葱
代開戶銀行職員稱死者霸道 另一職員：買樓似買棵葱
警襲女同袍判社服令 官：犯案只因驕傲
警襲女同袍判社服令 官：犯案只因驕傲
3日71宗上呼吸道感染爆發 涉789人 昨增9校主要幼園 醫生籲減帶幼兒外出嬉戲
3日71宗上呼吸道感染爆發 涉789人 昨增9校主要幼園 醫生籲減帶幼兒外出嬉戲
港要求較鬆 檢測未出結果可回家 確診貨機人員 同住3人染疫
港要求較鬆 檢測未出結果可回家 確診貨機人員 同住3人染疫
星旅遊氣泡月底推 許樹昌：快測更準 需時延長
星旅遊氣泡月底推 許樹昌：快測更準 需時延長
湯家驊：倘DQ或立會出手 容海恩稱不夠票 要政府入稟處理
湯家驊：倘DQ或立會出手 容海恩稱不夠票 要政府入稟處理
回應泛民或總辭 張建宗：不想見立會好大改變
回應泛民或總辭 張建宗：不想見立會好大改變
博鰲論壇開幕 林鄭致辭
博鰲論壇開幕 林鄭致辭
馬道立：國安法爭議對法院造成挑戰 稱審案只考慮法律證據 無異其他案
馬道立：國安法爭議對法院造成挑戰 稱審案只考慮法律證據 無異其他案
學生會辦圍中大周年展 校方貼告示稱可拒訪客
學生會辦圍中大周年展 校方貼告示稱可拒訪客
同日兩雀被纏腳倒吊半空 愛協消防合救
同日兩雀被纏腳倒吊半空 愛協消防合救
兒童遭性侵 平均13年始求助 風雨蘭：揭發後無人信 二次傷害
兒童遭性侵 平均13年始求助 風雨蘭：揭發後無人信 二次傷害
揭露性侵 灰心父母冷待 社工協助 修復家人關係
揭露性侵 灰心父母冷待 社工協助 修復家人關係
分辨鏽蝕煤氣喉 AI準確度86%
分辨鏽蝕煤氣喉 AI準確度86%
印方上訴引渡文子星 高院裁重開聆訊
印方上訴引渡文子星 高院裁重開聆訊
禁標記「香港製造」 商經局稱美國願磋商
禁標記「香港製造」 商經局稱美國願磋商
癌婦浮屍城門水塘
癌婦浮屍城門水塘
【大學烽火一周年】師生不免恐懼 守護自由氣泡 黃照達：課堂避談己見 陳家洛：來自無法說清的憂慮
【大學烽火一周年】師生不免恐懼 守護自由氣泡 黃照達：課堂避談己見 陳家洛：來自無法說清的憂慮
【大學烽火一周年】歷二號橋硝煙內地生：反大陸化是反威權化
【大學烽火一周年】歷二號橋硝煙內地生：反大陸化是反威權化
【大學烽火一周年】中大學生會「招莊」反應熱 共識不提港獨
【大學烽火一周年】中大學生會「招莊」反應熱 共識不提港獨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區會會議室改名民政處會議室 沙田區沿用18年 民署官員話「撥亂反正」
【Emily】區會會議室改名民政處會議室 沙田區沿用18年 民署官員話「撥亂反正」
【Emily】區議員出片 生鬼拆解蚊患源頭　
【Emily】區議員出片 生鬼拆解蚊患源頭　
【Emily】上庭作供要除口罩 袁國勇話有啲危險
【Emily】上庭作供要除口罩 袁國勇話有啲危險
【Emily】明年年宵檔只賣濕貨 競投底價凍結
【Emily】明年年宵檔只賣濕貨 競投底價凍結
【Emily】事前獲批 湯家驊同美國總領事食晏
【Emily】事前獲批 湯家驊同美國總領事食晏
【Emily】建制扮排球女將 開台講時事唔打波
【Emily】建制扮排球女將 開台講時事唔打波