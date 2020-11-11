【大學烽火一周年】教育憑常理良心非靠指引 李立峯：有被捕心理準備

稱社科院最易觸紅線

「風險不是零」

親建制團體的輿論及投訴，針對所謂「三座大山」︰司法、教育、傳媒，李立峯任院長的中大新聞與傳播學院，佔了後兩項。反修例運動中，學院有學生被捕，教師出庭辯護，「反修例運動席捲校園，很多大學生被捕，有在我們學院的不足為奇，但我們更注意學生們有否穿上記者背心做不恰當的事」。

國安法生效後，有小學教師因教材被家長投訴遭「釘牌」、部分高中通識書「送審」。疫情下，大學課堂轉到線上，部分會被錄影。李立峯說，大學、學院現時沒要求審查教材，但明白學院的教學內容涉及政治和時事，「不是完全不敏感」，如接到投訴教師，「特別同政治有關的，你不能當他不存在，會去翻看，但用常理、教育原則去判斷……調查，也是保護老師」。

「問法律意見梗係叫唔好做」

李立峯透露，國安法下，學院曾邀請法律界人士講解，「只能夠跟條文解釋」，但法例沒明確說明哪項可做、哪項不可，「紅線」未明︰「令傳媒達至自我審查，就是不清晰，我不告訴你哪樣不可做，好模糊」。有教師曾詢問教學「指引」以規避，但李認為，任何一個機構撰指引均傾向保守、安全為上，「問法律意見梗係叫你唔好做」，故不贊同設指引，認為應靠常理、憑良心繼續做教育。

過往多就敏感議題做研究、發文章、做訪問，李立峯說，都是憑常識避規風險，「但今時今日愈來愈知道，常識判斷是失效，例如︰查冊是應該沒問題的」。是故，他有心理準備可能會被拘捕，「不是很大」，日後須更謹慎、多做風險管理，「一定有綁手綁腳」，但仍會繼續發表研究及評論︰「我不太接受到做學術研究的，講真話也不夠膽，算什麼？」