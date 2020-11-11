【大學烽火一周年】教育憑常理良心非靠指引 李立峯：有被捕心理準備

【明報專訊】「昨日下午你要找人comment（評論），還有誰？」訪問李立峯於港台編導蔡玉玲查冊被捕翌日，報章、網上評論事件的傳播學者，多為中大新聞與傳播學院的教師。《港區國安法》生效後，院長李立峯說，教新聞、政治的社會科學院最有可能觸犯「紅線」，自己和其他教師「做風險管理，風險不是零，不能當不存在」，曾有教職員問會否有「指引」︰「任何一個機構出guideline，好可能是傾向保守的，一定安全為上」。他反問︰「還是你寧願在現實模糊中，靠常理、憑良心做教育，便照做？」
稱社科院最易觸紅線
「風險不是零」
親建制團體的輿論及投訴，針對所謂「三座大山」︰司法、教育、傳媒，李立峯任院長的中大新聞與傳播學院，佔了後兩項。反修例運動中，學院有學生被捕，教師出庭辯護，「反修例運動席捲校園，很多大學生被捕，有在我們學院的不足為奇，但我們更注意學生們有否穿上記者背心做不恰當的事」。
國安法生效後，有小學教師因教材被家長投訴遭「釘牌」、部分高中通識書「送審」。疫情下，大學課堂轉到線上，部分會被錄影。李立峯說，大學、學院現時沒要求審查教材，但明白學院的教學內容涉及政治和時事，「不是完全不敏感」，如接到投訴教師，「特別同政治有關的，你不能當他不存在，會去翻看，但用常理、教育原則去判斷……調查，也是保護老師」。
「問法律意見梗係叫唔好做」
李立峯透露，國安法下，學院曾邀請法律界人士講解，「只能夠跟條文解釋」，但法例沒明確說明哪項可做、哪項不可，「紅線」未明︰「令傳媒達至自我審查，就是不清晰，我不告訴你哪樣不可做，好模糊」。有教師曾詢問教學「指引」以規避，但李認為，任何一個機構撰指引均傾向保守、安全為上，「問法律意見梗係叫你唔好做」，故不贊同設指引，認為應靠常理、憑良心繼續做教育。
過往多就敏感議題做研究、發文章、做訪問，李立峯說，都是憑常識避規風險，「但今時今日愈來愈知道，常識判斷是失效，例如︰查冊是應該沒問題的」。是故，他有心理準備可能會被拘捕，「不是很大」，日後須更謹慎、多做風險管理，「一定有綁手綁腳」，但仍會繼續發表研究及評論︰「我不太接受到做學術研究的，講真話也不夠膽，算什麼？」