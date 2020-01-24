【大學烽火一周年】師生不免恐懼 守護自由氣泡 黃照達：課堂避談己見 陳家洛：來自無法說清的憂慮

視藝生恐違國安 改畢業作

《港區國安法》6月30日起正式生效後，大學氣氛有進一步變化。浸大視覺藝術院每年設本科畢業展，今年因疫情延期。黃照達稱，今年明顯多了學生創作涉政治題材的作品，他們早於6月或之前已着手創作，展出時港區國安法已實施，部分同學即時有憂慮，「突然好驚，件作品出不出到街？」之後他與同學一起商量，更改作品內容，收起標語、口號，免觸犯法例。

稱不感大學氛圍變

嶺大高層促官方統一指引

嶺南大學協理副校長劉智鵬稱，個人無感受到大學氛圍及實際情况有變，「大學素來自由，且一直以來在課堂也不該宣揚政治，我不相信有學者會如此做」，下課後在校內則有不同類型活動，這些活動相對較寬鬆。

劉智鵬認為現階段應促請官方予統一指引。他提及反貪法例初成立時市民也很憂慮，「不知幾時中招」，故廉署做了一系列教育工作。他認為現時港區國安法亦一樣，希望相關部門宣傳、解釋清楚，而不是談擔心與否的問題。

陳：犧牲學生思考空間

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，港區國安法實施後，校園氣氛有變，「來自無法說清楚的擔憂」。他稱以往一些可討論的議題，如大學民主牆使用規則，可張貼什麼，如今變得無空間討論或辯論，「當大學都統一line to take，要跟法律做事，校園管理變得『好有根據』」，犧牲的是學生在校園入面思考、摸索的空間。

陳家洛稱，大環境空間減，他在前線教學便要維持「自由氣泡」（academic freedom bubble）延續學術自由氣氛。他其中任教的「香港政府與政治」課程，少不免涉及政治事件討論，他稱不會自我審查教學，「不覺得要去避開，有很多事值得討論」，課堂可以研究、分析被禁標語和歌的理據，從而討論香港的轉變、自由度變差。他稱，同學之中固然有人不同立場，「這樣先突顯一國兩制不同」，他稱，樂見兩方討論，教師有責任引導求證。

黃：校方着錄影 授課添憂

黃照達平日主力教插畫類課堂，本身有畫政治漫畫的他，亦會分享自身作品，「（以往會）講少少自己看法，現在就不會了」。他稱，以往可以開放討論，但反修例運動後對立強烈，「現在討論也許不是太好的timing（時機）」。過去大半年因新冠疫情緣故，大學轉為網上授課。即使近日陸續恢復面授，仍同時保留網上Zoom堂。黃照達稱，學校有指引要求將課堂錄影，影片雖不用提交校方，但當要錄影已增添顧慮，「更加不會講（敏感話題）」。

明報記者 魏綺婷 李以莊 陳柔雅 艾博瑜