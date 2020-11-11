印方上訴引渡文子星 高院裁重開聆訊

涉28罪 港批准其中18項申請

印度政府指控同為香港居民的文子星，在印度干犯偷竊、藏槍、偽造文件、協助逃獄、妨礙司法公正等8類罪行，對應香港法例共28項控罪，當中18項罪的引渡申請獲批，其餘包括串謀越獄、教唆越獄、協助越獄等罪行引渡申請則遭拒。

原審裁判官曾稱，有關越獄控罪並非訂明在香港與印度簽訂的引渡協議之中，故拒絕申請。不過，印度政府一方上訴指，法庭亦應考慮本港《逃犯條例》，內裏有準確涵蓋有關越獄控罪。

法官黃崇厚認同印度政府一方，稱香港1994年已與印度簽訂引渡協議，比1997年時落實《逃犯條例》更早，故認為《逃犯條例》有一定參考價值。

此外，黃官稱港印協議中有一項「包底」條文（catch-all clause），即指在印可被判至少一年監禁，且在港印兩地均適用的罪行，即可引渡。法庭認為，文子星面對有關「越獄」控罪符合「包底」條件，故裁定印度政府上訴得直。

【案件編號：HCMA139/20】