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印方上訴引渡文子星 高院裁重開聆訊

【明報專訊】被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh）兩年前在港被捕，他被印度政府指控28罪，本港法庭就其中18罪批准引渡回國，但拒絕餘下罪行的引渡申請。印方不服裁決，認為法庭不應拒絕3項有關「越獄」控罪的引渡申請，上訴昨日獲批，高院法官黃崇厚頒令發還案件至裁判法院，重新展開引渡聆訊。

涉28罪 港批准其中18項申請

印度政府指控同為香港居民的文子星，在印度干犯偷竊、藏槍、偽造文件、協助逃獄、妨礙司法公正等8類罪行，對應香港法例共28項控罪，當中18項罪的引渡申請獲批，其餘包括串謀越獄、教唆越獄、協助越獄等罪行引渡申請則遭拒。

原審裁判官曾稱，有關越獄控罪並非訂明在香港與印度簽訂的引渡協議之中，故拒絕申請。不過，印度政府一方上訴指，法庭亦應考慮本港《逃犯條例》，內裏有準確涵蓋有關越獄控罪。

法官黃崇厚認同印度政府一方，稱香港1994年已與印度簽訂引渡協議，比1997年時落實《逃犯條例》更早，故認為《逃犯條例》有一定參考價值。

此外，黃官稱港印協議中有一項「包底」條文（catch-all clause），即指在印可被判至少一年監禁，且在港印兩地均適用的罪行，即可引渡。法庭認為，文子星面對有關「越獄」控罪符合「包底」條件，故裁定印度政府上訴得直。

【案件編號：HCMA139/20】

相關字詞﹕印度 高院 文子星 逃犯移交 逃犯條例

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