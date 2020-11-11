分辨鏽蝕煤氣喉 AI準確度86%

5年前航拍喉管 技術員看片檢測

煤氣公司自1995年起設「定期安全檢查計劃」，技術人員每18個月會上門檢查每戶室內煤氣爐、熱水爐，以及室外喉管等，但入屋率非百分之百。就不入屋情况下檢查喉管，公司5年前已引入無人機拍攝外牆喉管，再由技術人員觀看影片檢測喉管鏽蝕情况。

張柏堅說，以航拍機拍攝亦有限制，如需要牌照、符合航空條例等，拍攝時亦會出現風擺，令影片不清晰，因此後來改以具高變焦能力的相機配合腳架拍攝影片。隨影片數量增多，技術人員亦需花更多時間觀看影片，令人手緊張。

10萬張照片訓練AI 已檢測3萬戶

去年初，煤氣公司與AI供應商合作，研發可以辨識喉管鏽蝕的分析系統。煤氣公司提供近10萬張相片訓練AI分辨鏽蝕級數、煤氣立管配件等，該系統今年第一季投入服務。

煤氣公司客戶維修服務高級工程師沈慧怡表示，現時技術人員只需上載影片，系統會將影片中的喉管拼接好，然後人員再標示出主喉管及分支喉管位置，輸入單位座號，系統就會自動分析喉管鏽蝕。系統推出至今已檢查3萬個單位，準確度達86%，比行業標準85%為高，並會繼續提升系統。

為增加影片拍攝的穩定性，張柏堅說，腳架上另加入自家研發、可自動追蹤喉管而運鏡的雲台，確保拍攝到一座大廈由底層到高層的煤氣喉。張說，目前公司僅得一套完整的檢查拍攝設備，包括高變焦相機、特製雲台、雷射甲烷檢測儀及腳架，將增設3套設備，涉款約60萬元。張強調，引入創新科技有其重要，「檢查不能有疏忽，會造成意外，科技夠成熟就會使用」。

明報記者 林穎茵