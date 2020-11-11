揭露性侵 灰心父母冷待 社工協助 修復家人關係

Kimmy憶述她8歲到訪親戚家，玩電腦時遭堂兄觸摸私處，「當時乜都唔識得做，只係覺得好驚」，堂兄一家兩三個月後便移民加拿大，令她無機會提出，及後將此事埋藏心中，20年來「絕口不提」當無事發生。每當留意到性侵新聞時，都令她想起自身經歷，心生憤怒，但又不知可如何解決。

3年前與父母吵架，情緒失控下說出，「我被人侵犯，你知唔知？」父母呆住不懂處理，令她非常失望，憤而離家。其後一年，父母沒再提起，Kimmy為此灰心，「以後唔使佢哋幫」。

兩年前某日，Kimmy母親向任職社工的朋友提及女兒遭遇，社工即時介紹她到風雨蘭求助。輔導後，Kimmy漸漸明白父母是因無經歷過才不懂得處理，她已原諒父母。Kimmy說，「一生一世也無法忘記」性侵遭遇，但透過輔導疏導情緒，負面影響有所減少。