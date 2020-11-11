兒童遭性侵 平均13年始求助 風雨蘭：揭發後無人信 二次傷害

風雨蘭及其他關注兒童權益組織認為，成人須提高保護兒童的意識，要從小教育兒童有關身體自主權，令他們面對性要求時，懂得拒絕和有意識求助。

風雨蘭訪問16名曾歷兒童性侵的成年女性，9月完成研究。16人年齡介乎19至61歲，接受風雨蘭輔導6個月至9年，她們首遭性侵平均年齡9.8歲，侵犯者包括事主父親、兄弟、親戚及鄰居。

年輕不懂界定性暴力 5人當時沒投訴

11人曾投訴不獲信任

研究主任邱志衡說，16人當中有5人未於童年時披露性侵事件，主因當時不懂界定性暴力行為。另外，缺乏適合的聆聽者亦令事主卻步，例如一名事主曾遭補習教師性侵，她與家人關係欠佳，而朋友多與補習教師相熟，令她質疑朋友是否可信。

另有11名事主曾在童年向他人披露事件，但不獲信任，或聆聽者的幫助無用。一名事主曾遭兄長偷看洗澡、擁抱、以私處觸碰等，她曾告訴父親事件，不過其父不信兒子會這樣做。另一事主亦曾遭兄長觸摸私處，並告訴母親，但其母沉默，及後將事件告訴事主父親，父親再問受害人「係咪掂一掂到你pat pat咋？」父母的態度令受害人噤聲。

風雨蘭促加強兒童青少年性教育

風雨蘭總幹事王秀容稱，不論是揭露事件或是對外求助，這些決定對受害人來說都極困難；即使鼓起勇氣求助，結果卻往往未如理想，當中的不快經歷會造成更多傷害。她認為應加強推廣兒童及青少年性教育，開拓針對家長及兒童照顧者的預防教育培訓課程等。

護苗基金總幹事譚紫茵認為，本港學生接受性教育課節數嚴重不足，成人須提高保護兒童的意識，並教育兒童有關身體自主權。

防止虐待兒童會服務經理李如寶提醒，若懷疑身邊兒童遭性侵，應在安全環境下與其傾談，讓兒童感受到聆聽者希望保護他，而不是責備，並要減少兒童重複講述事件的次數，避免加深傷害。