學生會辦圍中大周年展 校方貼告示稱可拒訪客

學生會：校方多番來電提勿違法

中大：一直有權拒訪客進入

中大學生會facebook專頁昨日上載照片，稱保安組昨午於校園出入口擺放告示，告示稱「大學會因應整體風險評估，以及疫情控制需要，有權拒絕非中大證件持有人，或個別訪客進入校園」，引起部分學生關注，質疑此舉是否與回顧活動有關。臨政主席區倬僖稱，近日校方「如臨大敵」，舉例稱以往駕車進入校園者，只需有一人出示「中大通」即獲放行，但目前會要求司機及所有乘客出示身分證登記；校方又多番致電臨政成員提醒有關活動切勿違法，引述校方稱接到不少投訴，備受壓力。

中大回覆查詢時表示，自去年底開始實施校園出入管理措施，一直保留拒絕訪客進入校園的權利，並會適時作風險評估，檢討措施安排。

校方曾指宣傳內容或違法

「中大保衛戰」周年歷史回顧包括展覽及街站，海報印有「光時」部分口號，及校長段崇智相片。校方早前就活動曾發聲明，稱活動宣傳內容或涉違法及不當使用頭像，表示校方有責任及權利可禁止有關活動。