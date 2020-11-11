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馬道立：國安法爭議對法院造成挑戰 稱審案只考慮法律證據 無異其他案

【明報專訊】《港區國安法》生效逾4個月，終審法院首席法官馬道立昨日出席國際律師協會網上研討會，「眾新聞」報道，馬在研討會上稱，國安法引起新的法律爭議或觀點，會對法院造成「挑戰」，但強調法庭審理國安法案件的方法，一如審理其他刑事及民事案件。馬道立表示處理國安法案件時，法庭只會考慮法律及證據，以及《基本法》及《公民和政治權利國際公約》下對人權及自由的保障。

據報道，馬道立會上被多次追問國安法對司法制度及本港整體的影響，包括被問及國安法是否達到目的時，他稱自己無法回應，指說法「可作不同猜測」（open to conjecture），但法庭只會考慮法律。香港最近街頭示威減少，對於國安法有否打擊港人言論自由，馬道立表示難以得知真正原因，特別是香港正處於疫情之中，公衆或因不同政見而產生不同評估。

被問國安法的草擬方式模糊，馬道立回應說，法院歷年處理數百甚至上千的成文法例，字眼或會有不同解讀，但法庭的工作是要準確及可行地解釋條文的意思，處理國安法案件時的手法並無不同，但他稱在有些案件中，這項工作是「非常困難的」。馬道立表示，不同意有人說落實國安法等於「香港已死」，或法庭再也不能實行保障人權的職責。

馬道立明年將退休，由現任終院常任法官張舉能接任。馬道立稱，相信張舉能明白何為法治，需要時會為法治發聲，並根據法律條文及精神判案，他稱沒有什麽意見給予繼任人。

相關字詞﹕港區國安法 司法機構 馬道立

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