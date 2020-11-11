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回應泛民或總辭 張建宗：不想見立會好大改變

【明報專訊】有傳正在召開的人大常委會會討論立法會議員延任資格，有泛民或被褫奪議員身分，署理特首張建宗昨日稱報道是揣測、未經證實，現階段不評論。至於民主派說一旦北京DQ泛民（取消泛民資格），「將義無反顧地總辭」，張說不想見到立法會好大改變，形容「中央、人大常委會希望立法會議員能夠繼續履行職責，目的是希望香港可以向前走」。立法會主席梁君彥回應稱，香港面對疫情、經濟和民生問題，需不同黨派攜手合力，回復初心，為社會做事。

張建宗昨日開行政會議前見記者，被問到有指人大常委會議程加插DQ部分民主派議員一事，他說揣測的報道不能回應。至於是否與立法會復會後泛民的表現有關，張建宗稱，立法會復會後的一段時間，點人數的情况相當嚴重，「如果是純粹用屢次點人數以拖延會議，阻礙進程的話，大家都有目共睹」，希望議員有需要才做，不應導致議會進程受阻礙，強調立法會是以民生、香港向前發展及市民謀福祉為目的。

梁君彥昨日表示，留意到有傳媒引述消息指至少4名民主派議員有可能被取消議員資格，但他不知道人大常委會審議什麼議案，因此不能評論。

稱4會議點人數80次 梁君彥盼跨黨合作

梁君彥說，根據《基本法》，議員有權要求點算法定人數，「議員權利是一件事，議會整體運作是另一件要處理的問題」，民主派在過去4次會議共要求點人數多達80次，指會議處理的法案並無爭議，稱觀感如何市民心中有數，他已採取最大容忍度主持會議。

相關字詞﹕張建宗 政務司長張建宗 立法會 立法會議員 梁君彥

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